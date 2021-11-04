Зеленский уволил Свириденко из Офиса президента. Она стала министром экономики

Свириденко работала в ОП с конца прошлого года Фото: president.gov.ua

Об этом идет речь в указе №562/2021, опубликованном на сайте президента.

О причинах увольнения в указе не уточняется. Она работала в Офисе президента с конца 2020 года.

Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Свириденко первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. Ее предшественник на этой должности – Алексей Любченко – ушел в отставку 3 ноября.