Зеленский уволил Свириденко из Офиса президента. Она стала министром экономики

Об этом идет речь в указе №562/2021, опубликованном на сайте президента.
О причинах увольнения в указе не уточняется. Она работала в Офисе президента с конца 2020 года.
Сегодня Верховная Рада проголосовала за назначение Свириденко первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. Ее предшественник на этой должности – Алексей Любченко – ушел в отставку 3 ноября.
Свириденко – магистр по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности", она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет.
С 2015 года Свириденко работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации (ОГА), а с июля по декабрь 2018-го исполняла обязанности главы ОГА. В сентябре 2019 года Свириденко назначена замминистра, а в июле 2020-го – первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.