Абромавичюс рассказал, как Украине интегрироваться в прогрессивное мировое пространство

Абромавичюс: Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи Фото: Aivaras Abromavicius / Айварас Абромавичус / Facebook

Он отметил, что некоторые страны-соседи Украины двигаются к такой интеграции быстро, поэтому разрыв между ними и Украиной увеличивается.

"Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи: первое – английский язык, второе – прямые иностранные инвестиции", – сказал Абромавичюс.

Он подчеркнул, что в современном мире без знания английского языка невозможно заработать деньги.

"Когда [американский стриминговый сервис] Netflix объявил, что он будет на украинском, я на самом деле не обрадовался, потому что [это] очередная возможность учить английский язык в оригинале, а она проходит мимо", – уточнил спикер.

Для привлечения инвестиций западных стран, по словам Абромавичюса, нужны три вещи: "верховенство права, верховенство права и еще раз верховенство права".

"[Бизнесмен] Томаш Фиала сегодня сказал, что в Украине инвестиций в пять раз меньше, чем в Польше, хотя страна по населению очень похожа. Я придерживаюсь мнения – моя супруга из Донецка, – что если бы у нас было больше прямых инвестиций из Франции, Германии, Скандинавии, США на Донбассе, в Крыму, если бы мы трубу давным-давно отдали в совместное управление западному консорциуму, может, этих всех бед, и войн в том числе, не было бы", – добавил Абромавичюс.