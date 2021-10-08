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Абромавичюс рассказал, как Украине интегрироваться в прогрессивное мировое пространство

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Абромавичюс: Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи
Абромавичюс: Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи
Фото: Aivaras Abromavicius / Айварас Абромавичус / Facebook

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс 8 октября во время выступления на Киевском международном экономическом форуме назвал факторы, которые позволят Украине интегрироваться в прогрессивное мировое пространство, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что некоторые страны-соседи Украины двигаются к такой интеграции быстро, поэтому разрыв между ними и Украиной увеличивается.

"Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи: первое – английский язык, второе – прямые иностранные инвестиции", – сказал Абромавичюс.

Он подчеркнул, что в современном мире без знания английского языка невозможно заработать деньги.

"Когда [американский стриминговый сервис] Netflix объявил, что он будет на украинском, я на самом деле не обрадовался, потому что [это] очередная возможность учить английский язык в оригинале, а она проходит мимо", – уточнил спикер.

Для привлечения инвестиций западных стран, по словам Абромавичюса, нужны три вещи: "верховенство права, верховенство права и еще раз верховенство права".

"[Бизнесмен] Томаш Фиала сегодня сказал, что в Украине инвестиций в пять раз меньше, чем в Польше, хотя страна по населению очень похожа. Я придерживаюсь мнения – моя супруга из Донецка, – что если бы у нас было больше прямых инвестиций из Франции, Германии, Скандинавии, США на Донбассе, в Крыму, если бы мы трубу давным-давно отдали в совместное управление западному консорциуму, может, этих всех бед, и войн в том числе, не было бы", – добавил Абромавичюс.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики страны будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года. 

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Теги: Украина, инвестиции, Томаш Фиала, Айварас Абромавичюс, английский язык, Киевский международный экономический форум
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