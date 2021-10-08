Абромавичюс рассказал, как Украине интегрироваться в прогрессивное мировое пространство

Он отметил, что некоторые страны-соседи Украины двигаются к такой интеграции быстро, поэтому разрыв между ними и Украиной увеличивается.
"Чтобы быстрее интегрироваться, мне кажется, нужны две вещи: первое – английский язык, второе – прямые иностранные инвестиции", – сказал Абромавичюс.
Он подчеркнул, что в современном мире без знания английского языка невозможно заработать деньги.
"Когда [американский стриминговый сервис] Netflix объявил, что он будет на украинском, я на самом деле не обрадовался, потому что [это] очередная возможность учить английский язык в оригинале, а она проходит мимо", – уточнил спикер.
Для привлечения инвестиций западных стран, по словам Абромавичюса, нужны три вещи: "верховенство права, верховенство права и еще раз верховенство права".
"[Бизнесмен] Томаш Фиала сегодня сказал, что в Украине инвестиций в пять раз меньше, чем в Польше, хотя страна по населению очень похожа. Я придерживаюсь мнения – моя супруга из Донецка, – что если бы у нас было больше прямых инвестиций из Франции, Германии, Скандинавии, США на Донбассе, в Крыму, если бы мы трубу давным-давно отдали в совместное управление западному консорциуму, может, этих всех бед, и войн в том числе, не было бы", – добавил Абромавичюс.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики страны будет более 4,6%. В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года.
В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.
В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.