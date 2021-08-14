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ПОЛИТИКА

Активист, защищавший права уйгуров, останется в Украине как минимум до конца года – пограничники

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Активист Йилисен Айеркен бежал из Китая
Активист Йилисен Айеркен бежал из Китая
Фото: Артур Харитонов / Facebook

24-летний активист Йилисен Айеркен, казах по происхождению, гражданин КНР родом из Восточного Туркестана (округ Синьцзян), который выступал в защиту уйгуров в Китае, останется в Украине как минимум до конца года, пока будет продолжаться процедура рассмотрения запроса о получении статуса беженца.

Соответствующее решение принял Ужгородский городской районный суд 13 августа, сообщила "Радіо Свобода" пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук. 

Координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов рассказывал вчера, что активисту грозит депортация в Китай и этот вопрос суд в Ужгороде должен был рассмотреть 13 августа. 

"Сегодня в Ужгороде состоялось заседание отношении гражданина КНР 1997 года рождения. Несколько дней назад он был принят в порядке соглашения о реадмиссии лиц за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Словакию. В ходе судебного заседания рассматривался вопрос о его задержании до завершения процедуры рассмотрения заявления о защите. Кстати, данное лицо пока документирована справкой об обращении за защитой в Украине, которая действительна до конца этого года", –  сказала она. 

По словам Трачук, Айеркен сейчас находится в пункте временного содержания иностранцев в Чопском погранотряде. Это уже второе задержание активиста за незаконное пересечение границы, говорит она.

Первый раз украинские пограничники задерживали Айеркена в ноябре 2020 года при попытке попасть в Польшу. Тогда он тоже подавал прошение о получении статуса беженца в Украине, но пока в Государственной миграционной службе рассматривали его обращение, мужчина "в очередной раз нарушил украинское законодательство и в первых числах августа 2021 незаконно пересек границу, чтобы попасть в страны ЕС", заявила Трачук. 

Харитонов сообщил в Facebook, что активиста в Украине задержали "в первую очередь из-за решения словацких офицеров". По его данным, к Айеркену словацкая сторона могла применять жестокость. 

https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/6034448186596795

Казахское имя активиста – Ерсин Еркинулы, пишет "Радио Азаттык"Активистка Ботагоз Иса, которая переехала из Казахстана в Украину, рассказывала изданию, что Айеркен бежал из Китая из-за преследований. 

"Его до этого кто-то запугивал. Он рассказывал, что двое незнакомцев угрожали ему, говорили, чтобы он вернулся в Китай, в противном случае грозили убить. Потом, по его словам, за ним следили. Он отключил Facebook, WhatsApp и исчез. Через знакомых я вышла на него, он сказал, что испытывает страх, хочет перейти границу, попасть в другое государство. Я предостерегла его от этого, посоветовала ждать", – сказала она. 

Как отмечало в ноябре 2020 года "Радио Азаттык"журналист газеты Тохтар Жакаш рассказывал, что Еркинулы ранее получил вид на жительство в Казахстане и собирался обращаться за гражданством, но "столкнулся с давлением со стороны органов безопасности". Он выехал в Турцию, откуда транзитом через Киев планировал добраться до Европы, но по прибытии в аэропорт Борисполь обнаружил, что потерял документы. Позже его задержали украинские пограничники. Об этом журналисту, по его словам, рассказал сам активист. 

Контекст:

В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.

Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.

США ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Китай, Казахстан, Словакия, депортация, пограничники, КНР, задержание, Синьцзян, уйгуры
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