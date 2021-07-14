Маас обвинил Китай в выдвижении "очень четких политических требований" к странам из-за вакцин против COVID-19

Об этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил во время визита на производство вакцины Pfizer в США 13 июля, сообщает The Associated Press.

В случае с Китаем "поставки вакцин также использовались для выдвижения очень четких политических требований различным странам", подчеркнул Маас.

Такие действия неприемлемы, добавил глава МИД Германии. Пострадавшим странам нужно предоставить альтернативу, таким образом можно будет предотвратить повторение случаев использования поставок вакцин в политических целях, сказал Маас.

Россия и Китай "не смогут продолжать вести свою сложную вакцинную дипломатию в таком духе, целью которой является только усиление их собственного влияния", если вакцины будут доступны для "как можно большего числа стран и регионов мира", добавил глава МИД Германии.

Он не уточнил, какие именно страны пострадали от "вакцинной дипломатии".