Активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю – правозащитники

По его словам, Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. 13 августа суд в Ужгороде должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.

Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывает Межпарламентский альянс по Китаю, а также правозащитники из США.

Kazakh fleeing repression threatened with forced deportation back to China, where he could face torture and persecution.



He remains in custody in Ukraine, and will have his extradition case considered this week.@MFA_Ukraine @DmytroKulebahttps://t.co/T6ZcpKXBIX — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) August 12, 2021

Правозащитник подчеркнул, что активист написал заявление о получении политического убежища в Украине, но практика показывает, что обычно людям из этого региона в Украине не предоставляют защиту и депортируют.

"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, – это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", – заявил Харитонов.