Активиста, защищавшего права уйгуров, задержали в Украине и могут выдать Китаю – правозащитники

По его словам, Айеркена задержали пограничники в Словакии и передали его Украине. 13 августа суд в Ужгороде должен рассмотреть вопрос его депортации обратно в Китай.
Сейчас активист находится в СИЗО в Чопе. Не допустить его депортации в Китай призывает Межпарламентский альянс по Китаю, а также правозащитники из США.
Kazakh fleeing repression threatened with forced deportation back to China, where he could face torture and persecution.— Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) August 12, 2021
He remains in custody in Ukraine, and will have his extradition case considered this week.@MFA_Ukraine @DmytroKulebahttps://t.co/T6ZcpKXBIX
Правозащитник подчеркнул, что активист написал заявление о получении политического убежища в Украине, но практика показывает, что обычно людям из этого региона в Украине не предоставляют защиту и депортируют.
"Если Украина, которая отозвала подпись из канадского документа в Совете по правам человека ООН и де-факто поддержала преступления против человечества и уничтожение уйгурского народа, отправит человека на верную смерть в Восточный Туркестан, – это станет последним гвоздем в имидже Украины как демократического, европейского и правового государства", – заявил Харитонов.
В провинции Синьцзян проживает подавляющее большинство уйгуров – представителей тюркоязычной народности, которые исповедуют ислам. Их численность в Китае – около 10 млн. По оценкам правозащитных организаций, более 3 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Китай отрицает любое притеснение уйгуров, заявляя, что лагеря, в которые отправляются представители этой национальности, нужны для профессиональной подготовки граждан. Однако, по данным ООН, у уйгуров и других представителей религиозных меньшинств в тюрьмах Китая могут принудительно извлекать внутренние органы.
США ввели 5 декабря 2020 года визовые санкции в отношении китайских должностных лиц и функционеров Коммунистической партии Китая за причастность к "ужасающим нарушениям прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и других регионах Китая, распространению пропаганды, принуждению и запугиванию несогласных с политикой официального Пекина.