Американские бомбардировщики вновь патрулировали воздушное пространство Украины

Три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н взяли курс на акваторию Черного моря, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Это уже вторая совместная миссия за месяц.

14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова патрулировали воздушное пространство Украины в сопровождении истребителей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил.

В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс на акваторию Черного моря.

"Такие патрулирования будут носить регулярный характер, поскольку миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд военно-воздушных сил Великобритании. Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России", – отмечается в сообщении командования.

Бомбардировщики Boeіng В-52 Stratofortress пролетели в небе над Украиной и возле аннексированного Россией Крыма 4 сентября в рамках миссии НАТО. Россия отреагировала поднятием для перехвата восьми истребителей, а также перевела в полную боевую готовность ПВО Южного военного округа, заявляли в командовании Воздушных сил Украины.