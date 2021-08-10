Американские военные прибыли в Винницу для участия в учениях

"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений", – отметили в сообщении.

Основной целью мероприятия является повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров.

В рамках учений, которые продлятся около месяца, военные США и Украины будут обмениваться опытом в вопросах тактической эвакуации, оказании первой медицинской помощи во время боевых действий, а также десантировании личного состава и грузов.

"В планах есть проведение и совместных тренировочных полетов для улучшения взаимодействия между экипажами MC-130 и Ан-26 в воздухе", – добавили в министерстве.