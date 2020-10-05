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Анатолий Гунько: Укрупнение районов – не повод для беспредела в сфере образования

После проведения админреформы и передела районов начались попытки "бездумно" сокращать школы и детские сады, заявил правозащитник, кандидат в депутаты ВР от партии "Слуга народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько.

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Анатолий Гунько: Сначала должен быть проведен анализ особенностей каждого отдельного района, в фокусе внимания именно транспортное сообщение и обеспечение подвоза школьников к опорным школам
Анатолий Гунько: Сначала должен быть проведен анализ особенностей каждого отдельного района, в фокусе внимания – именно транспортное сообщение и обеспечение подвоза школьников к опорным школам
Фото: Анатолий Гунько / Facebook

К реформированию образования в контексте децентрализации нужно подходить разумно, учитывая реальные потребности людей, но местные чиновники продолжают действовать формально и для них главное – показатели, заявил на встрече с педагогами в Ичнянском районе Черниговской области правозащитник, кандидат в депутаты ВР от партии "Слуга народа" по 208-му избирательному округу Анатолий Гунько. Об этом сообщает пресс-служба политика в релизе, распространенном в СМИ в понедельник, 5 октября.

Гунько отметил, что после проведения админреформы и передела районов начались попытки "бездумно" сокращать школы и детские сады.

"Укрупнение районов – это не повод для произвола, когда пренебрегают нашим правом на образование, гарантированным Конституцией. Сначала должен быть проведен анализ особенностей каждого отдельного района, в фокусе внимания – именно транспортное сообщение и обеспечение подвоза школьников к опорным школам. И здесь надо думать в первую очередь об удобстве и логистике маршрутов тех же школьных автобусов для родителей и детей. Потому что чиновники умеют хорошо рапортовать о выполнении плана по децентрализации за счет закрытия школ, прикрывая это словосочетанием "оптимизация сети учреждений образования", – подчеркнул Гунько.

Он отметил, что будет добиваться в случае избрания народным депутатом создания районной и областной программ энергоаудита и обеспечения питьевой водой. Поскольку в будущем это позволит сэкономить на энергоносителях, а сэкономленные средства можно направить на ремонты школ и детских садов, закупку учебников, парт, спортинвентаря. Также кандидат в народные депутаты предложил решение по созданию детских садов в тех селах, где это необходимо.

"Сейчас разрешается частным предпринимателям предоставлять образовательные услуги небольшим группам. Местная община может найти и отремонтировать помещение – для одной-двух групп по 12–15 детей, а предприниматели – организовать процесс. Это и решит вопрос для родителей, которым не нужно будет возить ежедневно ребенка за несколько десятков километров, и поможет в создании новых рабочих мест", – сказал политик.

Реформа децентрализации в Украине продолжается с 2014 года. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

Теги: образование, децентрализация, школьники, школы, реформа, Слуга народа, детские сады, Анатолий Гунько
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