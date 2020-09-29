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Анатолий Гунько: У нас в стране денег не хватает. Какие офшоры? Когда мы будем, как Великобритания, тогда пожалуйста

Чтобы Украина развивалась, нужно решить проблему с выводом денег в офшоры: запретить работу с ними или ввести налог на выведенный капитал, заявил кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист Анатолий Гунько.

Анатолий Гунько: Доказать факт коррупции у нас практически нереально. Так прописаны законы
Анатолий Гунько: Доказать факт коррупции у нас практически нереально. Так прописаны законы
Фото: Анатолий Гунько / Facebook

В Украине практически невозможно доказать факты коррупции из-за особенностей законодательства, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" кандидат от "Слуги народа" на довыборах в Верховную Раду по 208-му округу в Черниговской области юрист, правозащитник, основатель общественной организации "Правозащита плюс" Анатолий Гунько.

"Доказать факт коррупции у нас практически нереально. Так прописаны законы. Их надо менять в корне. Нужно решать вопрос с Верховным Судом. Основная его задача – формирование практики. Но он не справляется с ней. Дальше, у нас по сей день не введена нулевая декларация. Что тут обсуждать? Ввели и все. Когда будет нулевая декларация – взятку будет брать не так выгодно. Уже коррупционерам стало намного тяжелее, потому что ввели ограничения по обороту налички", – отметил он.

Еще одним необходимым для борьбы с коррупцией шагом политик считает налог на выведенный капитал.

"И еще одна тема – если мы хотим, чтобы страна развивалась, надо что-то делать с выводом средств в офшоры. Запретить работу с ними, ввести налог на выведенный капитал. У нас в стране денег не хватает. Какие офшоры? Когда мы будем, как Великобритания, тогда пожалуйста", – заявил Гунько. 

Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров. Полный текст интервью

Партия "Слуга народа" выдвинула Гунько кандидатом на довыборах в Верховную Раду на съезде 31 августа. Он заявил, что собирается совершенствовать законы для повышения уровня защиты прав аграриев. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала его кандидатом 18 сентября.

Глава партии Александр Корниенко отметил, что Гунько родом из Черниговской области и 20 лет занимается юридическими проблемами жителей сельской местности и агробизнеса.

Довыборы в 208-м округе проводятся в связи с гибелью нардепа Валерия Давыденко, который был избран в этом округе в 2019 году. 5 июня Центризбирком назначил промежуточные выборы на 25 октября.

Теги: законодательство, офшор, Слуга народа, Анатолий Гунько
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