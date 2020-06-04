Кивалов и другие. Несколько десятков украинцев фигурируют в утечках из офшорных реестров на Багамах

В середине мая группа журналистов и интернет-активистов Distributed Denial of Secrets опубликовала досье фирм, открытых на Багамских Островах. В перечне – офшорные компании граждан Украины, среди которых бывший глава Центризбиркома Украины Сергей Кивалов, нынешний глава "Укрспирта" Сергей Блескун, предприниматель Константин Жеваго и другие.

400 тыс. документов из реестра юридических лиц Багамских Островов попали в публичный доступ, их обнародовала инициатива Distributed Denial of Secrets (DDoS). Среди ее основателей – американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные члены команды – анонимные интернет-активисты.

Согласно утечке из реестров, граждане более 100 стран обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации бизнеса. Предприятия регистрировали и десятки украинцев, сообщил 1 июня сайт "Радіо Свобода".

Большинство владельцев офшорных компаний на Багамах – непубличные бизнесмены, хорошо известны только несколько фамилий.

Так, бывший глава Центральной избирательной комиссии, экс-депутат Верховной Рады Сергей Кивалов является соучредителем фирмы Golden Gate Bay Limited, которая, в свою очередь, учредила ряд предприятий и учреждений в Украине, в том числе Международный гуманитарный университет.

Банкир и промышленник Константин Жеваго числился единоличным директором компании Pharma Distributing Corp., которая занималась дистрибуцией медицинских препаратов в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В пресс-службе бизнесмена заявили, что компания давно прекратила свое существование.

Фамилия нынешнего врио предприятия "Укрспирт" Сергея Блескуна встречается в массиве данных о компании Drink Inc., которая в 2000-х годах владела фирмой "Дринкс Украина", выпускавшей напитки под торговой маркой "Смак".

Багамскую компанию Real Estate Holding Ltd. зарегистрировали бизнесмены из Одессы, среди которых семья Урбанских. Игорь Урбанский и его сын Александр являлись народными депутатами предыдущих созывов (сейчас в Раде работает еще один сын Игоря Урбанского – Анатолий).

Журналисты не впервые получают в свое распоряжение материалы из реестров офшорных юрисдикций. Наиболее резонансная утечка произошла в 2016 году, когда достоянием общественности стали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В Panama Papers фигурировали более 100 политиков и известных людей – от тогдашнего украинского президента Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси.