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Антитабачные общественные организации больше зарабатывают деньги, чем борются с курением – СМИ

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Авторы сюжета на "5 канале" заявили, что антитабачные активисты в своих инициативах не пытаются настаивать на тех мерах, которые действительно помогут бороться с курением
Авторы сюжета на "5 канале" заявили, что антитабачные активисты в своих инициативах не пытаются настаивать на тех мерах, которые действительно помогут бороться с курением
Фото: depositphotos.com

Общественные организации, которые занимаются антитабачными кампаниями, могут получать финансирование от контрабандистов и производителей контрафактной продукции, об этом идет речь в программе "Особливий погляд", которая вышла в эфир на "5 канале" 22 января.

"В этой области активисты ежегодно разворачивают широкий фронт боевых перформансов, которые должны уменьшать количество курильщиков. Но грантовые миллионы идут если не на имитацию борьбы, то на борьбу против здравого смысла и легального бизнеса", – считают авторы сюжета.

Журналисты привели в качестве примера принятый Верховной Радой законопроект №4358, который в начале января подписал президент Владимир Зеленский как закон 1978-IX. Документ изначально вносила в парламент общественная организация "Жизнь", которая получает финансирование от фондов, близких к американскому предпринимателю Майклу Блумбергу, утверждают авторы расследования.

Расследовали отметили, что организация позиционировала законопроект как имплементирующий в украинское законодательство европейские нормы, но в документ попытались внести такие жесткие нормы, которые не применяют даже в развитых странах Западной Европы, например – о запрете выкладки сигарет или запрете продавать сигареты совершеннолетним.

"Это следствие именно того, что люди, занимающиеся антитабачными кампаниями, не имеют соответствующих знаний, и это действительно одна из таких основных проблем именно в этой сфере. Ни у кого нет ни юридического, ни экономического, ни медицинского образования", – сказал в комментарии проекту глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Координатор экспертной группы Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что запретами повлиять на распространенность курения нельзя. 

"Невозможно курильщиков путем жестких запретов заставить бросить курить. То есть это невозможно ни в одной стране мира, и поэтому все страны применяют разные хитрые инструменты для этого. Предлагают переходить на никотиновые пластыри, продукцию меньшего риска и многие другие меры, но не путем тупых запретов", – рассказал он.

Авторы сюжета заявили, что антитабачные активисты в своих инициативах не пытаются настаивать на тех мерах, которые действительно помогут бороться с курением, например в законе №1978-IX нет ничего о незаконном обороте сигарет.

"Возникает подозрение, что у активистов "на чай" не только от Блумберга, но и от тех, кто крошит теневой рынок", – заявили журналисты.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко уверен, что при подготовке документа и голосовании в парламенте было задействовано лобби со стороны антитабачных кампаний и контрабандистов.

"К сожалению, лобби серых и черных схем в этом случае оказалось сильнее", – уверен он.

Активисты же, по данным журналистов, "готовятся к новой атаке в своей антитабачной борьбе", так как снова собираются инициировать запрет видимого размещения сигарет.

"Чем больше они продемонстрируют каких-то активностей, тем больше могут получить потом дополнительных средств и отчитаются, что вот мы старались... Это люди просто на этом живут, причем на протяжении многих лет, иногда десятилетиями", – заявил Кушнирук. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube
Теги: бизнес, контрабанда, табачные изделия, законодательство, парламент, сигареты, законопроект, контрафакт, рынок, Вадим Денисенко, Борис Кушнирук, Олег Гетман, общественная организация
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