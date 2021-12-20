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ПОЛИТИКА

"Антитабачные" законы часто направлены на борьбу с бизнесом, а не с курением – эксперт

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Вадим Денисенко: Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам"
Вадим Денисенко: Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам"
Фото: censor.net

Вместо того, чтобы внедрить в Украине европейское регулирование в вопросах противодействия курению, многие общественные организации пытаются провести через Верховную Раду инициативы, направленные на уничтожение табачной отрасли. С такой позицией в интервью УНИАН выступил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

По его словам, в связи с подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС Украина должна согласовать свое антитабачное законодательство с европейским, в частности – с Директивой 2014/40/ЕС. Именно поэтому с 2015 года в Верховной Раде был зарегистрирован ряд законодательных инициатив по уменьшению вреда от табака. Некоторые из них так и не стали законами из-за низкого качества подготовки, поскольку многие группы влияния пытаются истолковать требования международного законодательства по-своему. 

"Это приводит к "белому шуму", появлению некачественного "законодательного спама" без экономического обоснования, оценки регуляторного воздействия, синхронизации с другими законами", – отметил эксперт. 

Денисенко привел в качестве примера принятый 16 декабря законопроект №4358, который направлен на меры по борьбе с курением, но при этом изначально не соответствовал требованиям Директивы.

"Сначала он запрещал все, что можно, и даже чуть больше. Например, продажу сигарет лицам до 21 года. Дело в том, что в Украине человек с 18 лет получает полную гражданскую дееспособность, поэтому нелогично, что он, к примеру, может служить в армии, но не может купить сигареты", – считает исполнительный директор УИБ.

После доработки в комитете из документа убрали требования к внешнему виду пачки сигарет, о запрете размещения сигарет на полках магазинов, максимально приблизив законопроект к требованиям Директивы ЕС, считает эксперт. 

Он добавил, что во многих случаях в проектах законов, которые формально должны быть направлены на борьбу с курением, в реальности ключевой задачей является зарегулирование легального бизнеса. Согласно международному опыту, для более эффективной работы над антитабачной политикой необходимо производить расчеты, каким образом конкретные меры повлияют на экономику страны, и в первую очередь – приведут ли они к снижению числа табакозависимых граждан.

"Когда разработка "антитабачного" законопроекта является одним из КРІ для получения гранта, то в результате имеем новый "законодательный спам", – добавил Денисенко.

Он также отметил, что из-за обилия грантов на антитабачную деятельность депутаты практически не обращают внимания на такие зависимости, как алкоголизм, лудомания или потребление вредной еды.

"Почему-то не звучат инициативы стандартизировать размер и вид бутылки водки, запретить ее выкладку на полках супермаркетов либо запретить полностью рекламу игровых автоматов или казино. Притом что ряд стран уже активно внедряет регулирование этих секторов, ограничивая рекламу и продажу несовершеннолетним", – заявил эксперт.

Контекст:

7 декабря Украинский институт будущего опубликовал исследование "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект 4358 бороться с курением", в котором проанализировал последние законопроекты, разработанные с целью борьбы с курением. 

Теги: экономика, ассоциация с ЕС, алкоголь, табачные изделия, законодательство, политика, сигареты, законопроект, гранты, Вадим Денисенко, Украинский институт будущего, ЕС
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