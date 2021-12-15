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Журналист Лямец: В случае принятия "табачной" правки Гетманцева и Арахамии компании рискуют закрыть свой бизнес

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Сергей Лямец: Против принятия монопольной правки выступает бизнес, который до сих пор умудряется еще конкурировать с "Тедисом" и даже развиваться
Сергей Лямец: Против принятия монопольной правки выступает бизнес, который до сих пор умудряется еще конкурировать с "Тедисом" и даже развиваться
Скриншот: 100% Лямец / YouTube

За время правления президента Украины Владимира Зеленского табачный дистрибьютер "Тедис" уже несколько раз выбивал для себя "отличные условия работы", заявил журналист Сергей Лямец в своем Facebook 15 декабря. По его информации, в этом процессе принимают участие глава налогового комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев и глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия.

"Если вы не знали, в Украине существует табачная монополия. Она контролирует сегодня примерно 70–80% рынка сигарет, на котором ежегодно обращаются более 100 млрд грн. Сегодня напрямую у производителей сигареты закупают также другие региональные дистрибьюторы и розничные сети вроде "Сільпо" и АТБ. И все же их доля остается небольшой. Основная часть сигарет продается через мелкие магазины и киоски. А им сигареты поставляет тот самый монополист. Монополия сформировалась еще во времена [президента] Виктора Януковича и при создании называлась "Мегаполис-Украина". "Семья" Федорыча помогла скупить и принудительно объединить всех оптовых торговцев сигаретами. Так появился монстр, долю в котором получила "Семья". Но Януковичи контролировали далеко не все. В доле, возможно, были не только табачные компании, но и российские структуры. "Смотрящим" за соблюдением всех процессов стал одесский бизнесмен Борис Кауфман", – написал Лямец. 

Он напомнил, что после Революции достоинства и бегства Януковича компания перерегистрировалась и получила название "Тедис". Учредителями как "Мегаполиса", так и "Тедиса" были офшорные фирмы, поэтому имена владельцев неизвестны, отмечает автор. За время правления президента Украины Владимира Зеленского уже несколько раз монополист выбивал для себя "отличные условия работы", заявил журналист.

"Гетьманцев и Арахамия подали правку №144 к печально известному законопроекту №5600. Правка не просто бы усилила, а и узаконила бы монополию "Тедиса" на сигаретном рынке. Например, депутаты сделали вид, будто хотят изменить лицензионные требования к оптовым операторам и повысить стоимость лицензий. На самом деле Гетманцев и Арахамия решили заставить табачные фабрики блокировать поставки своим покупателям, если те, например, заказывают товара на 20% больше, чем в среднем в течение предыдущих двух недель. На практике это означает, что ни один из конкурентов "Тедиса" не смог бы получить больше товара, чем на прошлой неделе. А значит, он не смог бы конкурировать с "Тедисом". Большинство покупателей по-прежнему досталось бы монополии. Монопольная правка №144 содержала и другие не менее дикие механизмы, которые должны были блокировать конкуренцию на табачном рынке. Монополия на 70–80% рынка грозила превратиться во все 100%. Налоговый комитет очень настаивал на правке. Но случилось странное. Зал Верховной Рады едва ли не в виде исключения провалил ее – несмотря на настойчивость Гетманцева, Арахамии и Офиса президента", – написал Лямец. 

Он напомнил: 14 декабря нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов сообщил, что теперь правку почти с таким же текстом Гетманцев и Арахамия подали в совершенно другой законопроект.

"Теперь это правка №105 к законопроекту №5719, который должен изменить Бюджетный кодекс. Для вида текст поправки немного изменили. В новом тексте двое из ларца – эти два придворных ловкача – уже не делают вид, будто хотят ужесточения лицензионных требований. Осталось лишь неприкрытое узаконение монополии "Тедиса". Поговаривают, что пару недель назад в Одессе Арахамия и лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк встретились с Кауфманом. Жаль, что об этом не знают в НАБУ. Возможно, именно на этой встрече "смотрящий" за "Тедисом" попросил их о помощи. Правка внесена с нарушением регламента, ведь законопроект №5719 уже давно прошел утверждение в бюджетном комитете. Уверен, что не получено также заключений по этой правке ни антимонопольного комитета, ни других обязательных институций. Уже на этой неделе должно состояться решающее голосование во втором чтении. Собственно, об этом и написал Холодов", – подчеркнул журналист.

Лямец сообщил, что с критикой документа выступила Ассоциация городов Украины, мэры городов говорят, что предложения Арахамии и Гетманцева ударят по доходам городов.

"Против принятия монопольной правки выступает бизнес, который до сих пор умудряется еще конкурировать с "Тедисом" и даже развиваться. В случае принятия данной правки такие компании рискуют закрыть свой бизнес, как следствие – уволить людей (ни много ни мало – более тысячи человек). Возникла интрига. С одной стороны, "Тедис" – это едва ли не бизнес окружения Зеленского. С другой стороны, многие депутаты "Слуги народа" уже начали колебаться и искать для себя лучшие варианты. Посмотрим, что выберут депутаты: то, что им подсунут Гетманцев, Арахамия и Кауфман, лишь бы жила табачная монополия "Тедиса", или поддержат местные власти, средний бизнес и демонополизацию", – резюмировал автор.

https://www.facebook.com/anserua/posts/5641458995871024

Теги: табачные изделия, закон, сигареты, законопроект, Мегаполис-Украина, Ассоциация городов Украины, Борис Кауфман, Слуга народа, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Андрей Холодов, Елена Шуляк, Сергей Лямец
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