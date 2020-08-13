Апелляционный суд Киева отказался восстанавливать Кулика на должности прокурора

Экс-прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик был уволен в конце 2019 года после того, как не прошел переаттестацию. Он потребовал признать это решение незаконным, но Шестой апелляционный административный суд Киева отказал ему в удовлетворении жалобы.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года Фото: lb.ua

Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего прокурора Константина Кулика о признании незаконным приказа о его увольнении из Генпрокуратуры. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Ольга Шкиль.

"4 августа было постановление об оставлении решения суда первой инстанции без изменений. То есть апелляционную жалобу Кулика Константина Геннадьевича оставили без удовлетворения, а решение Окружного административного суда города Киева – без изменений", – уточнила Шкиль.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

В декабре 2019 Кулик подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры, восстановлении на работе, взыскании средней заработной платы за время вынужденного прогула. Суд обязал Генпрокуратуру выплатить Кулику 1,15 млн грн.