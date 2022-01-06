Апелляцию Януковича на приговор за госизмену Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский райсуд

"Определением коллегии судей [...] уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращен в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В указанной статье кодекса сказано, что такие действия предусмотрены в отношении лиц, приговоренных в заочном порядке. Эта норма закона появилась в 2014 году уже после бегства Януковича.