ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Апелляцию Януковича на приговор за госизмену Киевский апелляционный суд вернул в Оболонский райсуд

По делу о госизмене Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы
По делу о госизмене Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы
Фото: ЕРА

5 января Киевский апелляционный суд не удовлетворил апелляцию беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича на вынесенный три года назад приговор по делу о государственной измене. Об этом проинформировал сайт суда.

"Определением коллегии судей [...] уголовное производство вместе с апелляционной жалобой осужденного Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 года возвращен в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В указанной статье кодекса сказано, что такие действия предусмотрены в отношении лиц, приговоренных в заочном порядке. Эта норма закона появилась в 2014 году уже после бегства Януковича.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

В январе 2019 года Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

В ноябре 2021 года Янукович оспорил в Окружном административном суде Киева свое отстранение от должности.

Теги: Виктор Янукович, приговор, госизмена, апелляция, апелляционный суд, Оболонский суд, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Богатая кутья" на Святой Вечер. Рецепт от эксперта
Секс-скандал с участием Криса Нота. Из продолжения сериала "Секс в большом городе" вырезали финальную сцену с актером
Секс-скандал с участием Криса Нота. Из продолжения сериала "Секс в большом городе" вырезали финальную сцену с актером
"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь
"А балерины бывают с такими пирогами?" Волочкова показала пышную голую грудь
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку
В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"
В США отложили проведение церемонии Grammy из-за распространения "Омикрона"
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (132180)
2
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (117396)
3
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (93923)
4
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (88336)
5
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (70963)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (64534)
7
48-летняя Клум показала голую грудь на интимном снимке (54414)
8
Каменских показала голую грудь вблизи (52356)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS