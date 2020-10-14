Арахамия опроверг возможность коалиции "Слуги народа" с "ОПЗЖ"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает невозможным объединение с "Оппозиционной платформой – За жизнь", поскольку подавляющее большинство депутатов последней имеют пророссийский вектор.

Арахамия: 90% депутатов "Слуги народа" будут против коалиции с ОПЗЖ Фото: EPA

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия исключил возможность создания коалиции "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом он заявил 14 октября в эфире телеканалу "Прямий", комментируя слухи о создании такой коалиции.

"У меня нет никаких предпосылок для того, чтобы делать какие-либо коалиции или вести сотрудничество с ОПЗЖ. И я буду настаивать на этом. Мне кажется, что подавляющее большинство людей в ОПЗЖ имеют четкий пророссийский вектор. Нам с ними на одном пути нечего делать", – отметил Арахамия.

У представителей "Слуги народа" есть разные точки зрения, но почти 90% членов будут против коалиции с ОПЗЖ, подчеркнул он.

"Это невозможно (создать коалицию "Слуги народа" и "ОПЗЖ". – "ГОРДОН"). Мне кажется, что такой сценарий невозможен", – добавил Арахамия.

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура говорил, что после местных выборов в Украине будет невозможно избежать объединения "Слуги народа" и "ОПЗЖ".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.