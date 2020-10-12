ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Качура заявил о возможном объединении "Слуги народа" с ОПЗЖ в восточных регионах после местных выборов

"Слуге народа" придется сотрудничать с "Оппозиционной платформой – За жизнь" в восточных регионах Украины после местных выборов, заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура.

Нардеп также допустил сотрудничество с партией "Батьківщина"
Нардеп также допустил сотрудничество с партией "Батьківщина"
Фото: Irina Hobta / Facebook

После местных выборов в Украине объединения партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" избежать будет невозможно. Такое мнение в интервью изданию "Єдність", обнародованном на YouTube-канале, высказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура.

По его словам, такая ситуация будет в некоторых регионах восточной Украины.

"Думаю, что это [объединение с ОПЗЖ] однозначно будет, потому что невозможно будет этого каким-то образом избежать", – сказал Качура.

Нардеп также допустил сотрудничество с партией "Батьківщина", потому что "это может быть конструктивная работа".

При этом Качура заявил о невозможности сотрудничества "Слуги народа" с "Европейской солидарностью", потому что, по его мнению, они хотят расшатать ситуацию в стране. Он подчеркнул, что будет просить об исключении его из фракции, если "Слуга народа" объединится с "Европейской солидарностью", потому что эта политсила является прямым оппонентом его партии.

Говоря о партии "Голос", нардеп высказал мнение, что она уже не является политической силой. Он обвинил лидера партии Святослава Вакарчука в предательстве интересов избирателей.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах пятипроцентный барьер преодолевают пять партий"Слуга народа" получила бы 17,2% голосов тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа – За жизнь"  12,6%, "Европейская солидарность"  11,7%, "Батьківщина"  7,5%, "За майбутнє" – 7,2%.

Теги: ВО Батьківщина, местные выборы, Слуга народа, Европейская солидарность, Александр Качура, сотрудничество, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS