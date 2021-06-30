Арахамия прокомментировал свои слова о "дедах-мопедах" Хмаре и Шишкине

Арахамия: Я хорошо знаю Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал Фото: Слуга народу / Facebook

Экс-нардепы пришли на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского. Тогда СМИ показали скриншот переписки в чате "Слуги народа", где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда?".

Сегодня глава фракции прокомментировал свои слова. По его словам, он "хорошо знает Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал".

"Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда. Если бы я знал, что это – два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь", – сказал Арахамия.

Он также добавил, что неправильно в стране, в которой идет война, называть президента убийцей.