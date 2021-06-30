Арахамия прокомментировал свои слова о "дедах-мопедах" Хмаре и Шишкине

Экс-нардепы пришли на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского. Тогда СМИ показали скриншот переписки в чате "Слуги народа", где Арахамия написал: "Что это за два деда-мопеда?".
Сегодня глава фракции прокомментировал свои слова. По его словам, он "хорошо знает Шишкина и Хмару, но со спины их не узнал".
"Я и подумать не мог, что такие уважаемые люди могут себе позволить делать политические провокации на торжественном событии. Вот я и спросил, что это за два деда. Если бы я знал, что это – два уважаемых джентльмена, я бы лично подошел и сказал бы, что нужно понимать, где вы находитесь", – сказал Арахамия.
Он также добавил, что неправильно в стране, в которой идет война, называть президента убийцей.
Нардеп первых созывов, бывший советский политзаключенный, Герой Украины Хмара входил в одну из рабочих групп, которые работали над окончательной редакцией спорных статей текста Конституции, рассказывал он в интервью "Украинскому радио".
Нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного Суда Шишкин был также замглавы конституционной комиссии, занимавшейся подготовкой текста Основного закона еще с 1991 года. Об этом он рассказывал газете "День". За участие в разработке Конституции Шишкин в 1996 году получил звание заслуженного юриста Украины.
Реагируя на ситуацию со скандальными футболками, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не согласен с позицией Шишкина и Хмары.