Арахамия рассказал, кто может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" в случае избрания Корниенко первым вице-спикером

Арахамия: Мотовиловец мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое Фото: sluga-narodu.com

"Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец", – сказал он.

На вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры среди членов фракции, Арахамия ответил: "Я думаю, что я имею право выбирать первого заместителя лично". Политик добавил, что Мотовиловец "фактически сейчас уже осуществляет эту деятельность".

"Он мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое", – рассказал Арахамия.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге заявил, что консультации по вопросу того, кто может заменить Корниенко в случае избрания первым вице-спикером, продолжаются.

"Этот вопрос пока не обсуждался. Будем ждать предложений от руководства фракции... Консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову. Но это не только заместители председателя фракции", – заявил Гетманцев.