ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арахамия рассказал, кто может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" в случае избрания Корниенко первым вице-спикером

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Арахамия: Мотовиловец мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое
Арахамия: Мотовиловец мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое
Фото: sluga-narodu.com

В случае избрания Александра Корниенко первым вице-спикером Верховной Рады должность первого замглавы фракции "Слуга народа" может занять нардеп от этой политсилы Андрей Мотовиловец. Об этом журналистам 18 октября заявил глава фракции Давид Арахамия, пишет УНИАН.

"Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец", – сказал он.

На вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры среди членов фракции, Арахамия ответил: "Я думаю, что я имею право выбирать первого заместителя лично". Политик добавил, что Мотовиловец "фактически сейчас уже осуществляет эту деятельность".

"Он мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое", – рассказал Арахамия.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге заявил, что консультации по вопросу того, кто может заменить Корниенко в случае избрания первым вице-спикером, продолжаются.

"Этот вопрос пока не обсуждался. Будем ждать предложений от руководства фракции... Консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову. Но это не только заместители председателя фракции", – заявил Гетманцев.

Контекст:

7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал тогдашний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука. Он рассказал, что с этого вопроса начнется заседание парламента 19 октября.

7 октября фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру первого замглавы фракции Корниенко на пост первого вице-спикера Рады.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Андрей Мотовиловец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
"Вот снова стал отцом". 52-летний беглый бизнесмен Онищенко показал новорожденную дочь
Канье Уэст официально сменил имя
Канье Уэст официально сменил имя
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Ну очень красивая". Ризатдинова снялась без бюстгальтера перед зеркалом
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Что же ты делаешь с мужской частью твоих поклонников?" Ребрик крупным планом выставила босые ноги
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Сногсшибательная", "Девушка с другой планеты". Вера Брежнева снялась в откровенном наряде
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Не угонится Анна за молодым мужем. Надорвется". 38-летняя Седокова показала 29-летнего мужа-баскетболиста
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Ты прекрасна", "Позволь мне это лизнуть". Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
"Супер бабушка!", "Это просто кривляние". 75-летняя мать Наташи Королевой станцевала под матерный рэп. Видео
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Билла Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
"Королева сосков", "Так жарко". Певица Граймс после расставания с Илоном Маском снялась с голой грудью
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
"Желанная!", "Очень сладкая конфета". Звезда "Великолепного века" Узерли расставила ноги перед объективом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS