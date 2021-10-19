Арахамия рассказал, кто может стать первым замглавы фракции "Слуга народа" в случае избрания Корниенко первым вице-спикером

"Я бы хотел, чтобы это был Андрей Мотовиловец", – сказал он.
На вопрос, есть ли поддержка этой кандидатуры среди членов фракции, Арахамия ответил: "Я думаю, что я имею право выбирать первого заместителя лично". Политик добавил, что Мотовиловец "фактически сейчас уже осуществляет эту деятельность".
"Он мне очень активно помогает в составлении повестки дня, в согласовании расписания законопроектов и все такое", – рассказал Арахамия.
В то же время нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев на брифинге заявил, что консультации по вопросу того, кто может заменить Корниенко в случае избрания первым вице-спикером, продолжаются.
"Этот вопрос пока не обсуждался. Будем ждать предложений от руководства фракции... Консультации идут. Фамилий я вам сейчас не назову. Но это не только заместители председателя фракции", – заявил Гетманцев.
7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
Депутаты 8 октября выбрали нового главу парламента – им стал тогдашний первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
8 октября Верховная Рада не избрала нового первого вице-спикера вместо Стефанчука. Он рассказал, что с этого вопроса начнется заседание парламента 19 октября.
7 октября фракция "Слуга народа" на своем заседании поддержала кандидатуру первого замглавы фракции Корниенко на пост первого вице-спикера Рады.