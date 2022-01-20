Арестович не писал заявления об увольнения с должности советника Ермака – СМИ

УП пишет, что Арестович (на фото) договорился о встрече с Ермаком Фото: radiosvoboda.org

Собеседник издания утверждает, что об увольнении Арестовича в Офисе президента узнали "так же, как и все – из СМИ", и документов об уходе с должности он не подписывал.

По данным "Украинской правды", сотрудничество ОП с Арестовичем может быть продолжено.

"Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку", – пишет издание.