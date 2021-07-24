Арестович опубликовал результаты активности в Facebook. Соцсеть предложила ему вакансии охранника, сортировщика и рабочего на стройку

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 187 тыс. подписчиков.

В 2017 году он признался, что "много врал" о ситуации в Украине. Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, "причем не только Украины, но и любого национального государства".

28 октября 2020 года стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, решение о назначении принял глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. "Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", – написал тогда в Facebook Арестович.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Глава офиса подчеркнул, что Арестович будет отвечать в том числе за формирование информационной политики "единого голоса", чтобы противодействовать распространению дезинформации в украинском информационном пространстве, где, по его словам, "тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

Назначение Арестовича и спикером ТКГ в Минске, и внештатным советником главы президентского офиса вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация этого блогера и скандалы, связанные с его именем.

"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".