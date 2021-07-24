ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Арестович опубликовал результаты активности в Facebook. Соцсеть предложила ему вакансии охранника, сортировщика и рабочего на стройку

Арестович является внештатным советником главы Офиса президента Украины
Арестович является внештатным советником главы Офиса президента Украины
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович опубликовал вечером 24 июля в Facebook пост со скриншотом анализа результатов активности в соцсети.

"Facebook проанализировал мою активность. И..." – сделал он подводящую подпись под скриншот. Далее следует текст: "Алексей, найдите для себя подходящую вакансию. Найдите новую работу и подайте заявку за один шаг".

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4530425333688178

Facebook посоветовал Арестовичу выбрать одну из трех вакансий: охранника, рабочего на стройку и сортировщика. Причем рабочий на стройку, судя из рекомендации соцсети, зарабатывает от $40 тыс. до $50 тыс. в час.

Контекст:

Арестович родился в Грузии. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook, где у него на данный момент более 187 тыс. подписчиков.

В 2017 году он признался, что "много врал" о ситуации в Украине. Тогда же он заявил, что не считает себя патриотом, "причем не только Украины, но и любого национального государства".

28 октября 2020 года стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

По его словам, решение о назначении принял глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. "Меня назначили советником делегации по информационной политике с полномочиями "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины", – написал тогда в Facebook Арестович.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Глава офиса подчеркнул, что Арестович будет отвечать в том числе за формирование информационной политики "единого голоса", чтобы противодействовать распространению дезинформации в украинском информационном пространстве, где, по его словам, "тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

Назначение Арестовича и спикером ТКГ в Минске, и внештатным советником главы президентского офиса вызвало резкую негативную реакцию как журналистского сообщества, так и гражданского общества. Причина – неоднозначная репутация этого блогера и скандалы, связанные с его именем.

"ГОРДОН" исследовал хронологию изменений взглядов Арестовича в материале "Долбо...бы" – избиратели Зе, "не вражеские" каналы Медведчука, конференция с Дугиным. Что известно об Арестовиче".

Теги: Facebook, Алексей Арестович, работа, охранник, блогер, соцсеть, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS