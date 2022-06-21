Арестовичу ответили на пренебрежительный пост об активистах: Язык без костей. Некоторые месседжи дебильны и вредны

"Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов, – заявил он и провел несколько аналогий. – Агроинновации, банкинг, электронное государство, даже Вооруженные силы – мы демонстрируем мировые образцы, от которых он безумствует и желает дотянуться. Пока нет активистов".

Пользователи сетей отреагировали на его заявление.

Юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов отметил, что слова для того, чтобы охарактеризовать поведение Арестовича, иногда подобрать сложно.

"Язык без костей. Человек, генерирующий месседжи. Не более. И некоторые из этих месседжей не то что странные, а очень дебильные и вредные. Да, активисты двигают Украину с 2014 года. По разным направлениям. И активисты умирают на фронте, как Роман Ратушный. Я всегда буду их благодарить, что они были, есть и будут работать на благо", – подчеркнул он.

Словами Арестовича также возмутился активист Сергей Стерненко.

"Слышишь, Алексей Арестович, Роман Ратушный, тоже активист, погиб в бою, чтобы ты, сидя в Киеве, мог в том числе высраться о том, какие активисты плохие и зло №1. Есть пара стран, где нет активистов. КНДР и Россия. Может, тебе там больше понравится?" – написал он в Facebook.

Журналист проекта Bihus.info Максим Опанасенко поинтересовался, стоит ли считать высказывания советника главы ОП позицией всей вертикали власти.

"Если нет, то заберите у ничтожества доступ к сети, пожалуйста. Хочется написать о многих и подробно, но в первую очередь мне сложно вложить в голову, как можно писать это через два дня после прощания страны с Романом Ратушным. Это плевок и позор", – подчеркнул журналист.

Вечером в комментарии к посту Арестовича глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович написал, что высказывание советника главы ОП – ложная и неразумная сентенция, которая обижает многих хороших людей.

Тот ответил, что "многие люди немедленно воспринимают" его высказывания на личный счет. И это, по мнению Арестовича, нарциссизм "хуже, чем у него".

Между Арестовичем и главой УИНП завязался диалог, в ходе которого советник главы ОП заявил, что насмехается не над активными представителями общества, а над "конкретными товарищами" и явлением.

Скриншот: Алексей Арестович / Facebook