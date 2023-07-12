Аронец: Владелец восьми российских паспортов просит президента Украины помочь ему

Александр Аронец: Это дело может быть прецедентом для других "британских инвесторов" из террористического государства – мастер-классом, который демонстрирует, как можно "работать" с украинскими чиновниками во время войны</ Фото: goaltime.com.ua

"Об этом я узнал на заседании Северного апелляционного хозяйственного суда по делу, в рамках которого экс-руководитель "Лукойла" и ряда других российских нефтегазовых компаний Тамаз Сомхишвили судится с КГГА и Киевсоветом и требует выплатить ему "компенсацию" в $100 млн за расторжение инвестиционного соглашения на реконструкцию Харьковской площади от 2007 года, которую компания Сомхишвили не начинала и, по моему убеждению, даже не собиралось начинать. Если же деньги не получится отобрать у Киева, то инвестор угрожает международным арбитражем уже государству Украина на основании того, что в 2007 году он получил британское гражданство (не выйдя из российского)", – написал Аронец.

Он отметил, что Сомхишвили публиковал свое открытое письмо к Офису президента в СМИ.

"Все эти угрозы и требования изложены в "открытом письме" "британского", прости господи, инвестора Тамаза Сомхишвили к Владимиру Зеленскому, которое в разделы "пресс-релизы" за деньги опубликовало, а затем удалило одно из уважаемых информагентств. Но, как оказалось, удаленные пресс-релизы читают в ОП. И вот, как рассказал на сегодняшнем судебном заседании юрист КГГА, это письмо было принято во внимание ОП, которое дало поручение рассмотреть его Секретариату Кабмина, а Кабмин направил обращение в КГГА. Которая в свою очередь что-то (представитель не уточнил, что именно) ответила Кабмину и теперь ожидает ответа от него. И именно поэтому КГГА подала ходатайство на перенос слушаний по делу на 8 августа, которое судья Михаил Черногуз удовлетворил", – заявил активист.

Аронец подчеркнул, что сама ситуация его удивляет, так как обращения такого человека, по его мнению, должны рассматривать правоохранители, а не чиновники.

"Происходящее вызывает у меня когнитивный диссонанс. Следовательно, Офис президента Украины рассматривает обращение экс-руководителя "Лукойла", "Роснефтекспорта" и других российских нефтегазовых компаний, требующего деньги от Украины. Человек, по данным Государственной пограничной службы, пересекал границу Украины, используя, внимание, 8 (восемь) российских паспортов. Человека, которого Государственная миграционная служба лишила вида на жительство в Украине. Мне кажется, что обращение такого человека должно быть предметом интереса со стороны СБУ, ЗВР и ГУ МО. Особенно, если учитывать близость господина Сомхишвили к откровенно враждебному Украине грузино-российскому олигарху/хозяину Грузии Бидзине Иванишвили. И если учесть, что Тбилисский авиационный завод, на мощностях которого работает компания Сомховшвили, входит в российский НПК "Штурмовики Сухого", – уточнил он.

Активист заявил, что жена Сомхишвили "открыто декларирует антиукраинские взгляды", а сам он ни разу не осудил российскую агрессию.

"До этого дня секретом Полишинеля была лояльность КГГА к господину Сомхишвили. О признаках которой недавно доказательно и развернуто писал и подавал заявления в прокуратуру журналист Дмитрий Тузов, а еще раньше – экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба. Впрочем, свидетельств (по крайней мере, публичных) того, что интересы "британского инвестора" с восемью российскими паспортами лоббируют центральные власти – не было. Напротив – была четкая позиция Минюста по отношению к российскому гражданству Сомхишвили, информация Службы внешней разведки, ГНСУ и решения ГТСУ", – написал Аронец.

Он предположил, что поручение ОП относительно реагирования на "открытое письмо" может быть просто бюрократической процедурой.

"Впрочем, если это так, то призываю ОП, Секретариат Кабмина и КГГА обнародовать переписку, чтобы продемонстрировать общине, что никто не пытается "решить" в интересах "британского инвестора". Ибо на кону не только деньги киевлян, а в перспективе и государственного бюджета. Это дело может быть прецедентом для других "британских инвесторов" из террористического государства – мастер-классом, который демонстрирует, как можно "работать" с украинскими чиновниками во время войны", – резюмировал активист.