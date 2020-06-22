Аваков собирался уйти в отставку – СМИ

Несколько недель назад министр внутренних дел Украины Арсен Аваков собирался сложить полномочия.

Как пишет "РБК-Украина", Аваков говорил об отставке в разгар массовых протестов на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации агентства, глава государства с этим предложением не согласился.

Пресс-секретарь министра к моменту публикации материала не ответила на запрос "РБК-Украина" о комментарии по этому поводу.

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