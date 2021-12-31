Азаров обратился в Окружной админсуд Киева с требованием отменить введенные против него персональные санкции

Ответчиками указаны СНБО и Служба безопасности Украины.

"Среди требований иска – признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения. [...] Также Николай Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины относительно непринятия решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО Украины принять такое решение", – говорится в сообщении.

В ОАСК отметили, что "суд решает вопрос об открытии производства".

Решение ввести максимальные персональные санкции против ряда граждан Украины и России, в том числе Азарова и экс-президента Украины Виктора Януковича, СНБО принял 19 марта.

С иском в ОАСК Янукович обратился на день раньше, чем Азаров. Беглый экс-президент просит установить отсутствие у Верховной Рады полномочий на принятие актов о самоустранении его как президента.