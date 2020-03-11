Бацман: Мы должны быть экономическими националистами, всегда должны думать о себе

Украине нужен европейский уровень образования, медицины, контроля за качеством продуктов и уровнем коррупции, но всего этого нужно добиваться для себя, а не для якобы вступления в Евросоюз, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Алеся Бацман: Когда мы говорим "сахар", во рту слаще сейчас не станет, когда мы будем говорить "ЕС-ЕС, НАТО-НАТО", слаще и ближе ну не будет, не получится Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

Украинцы должны думать, как самим позаботиться о своей стране, а не ставить целью вступление в НАТО или ЕС. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила 10 марта главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман. Видео она опубликовала в своем YouTube-канале.

"Мы вообще должны быть экономическими националистами. Что это значит? Это значит, что мы всегда должны думать о себе, ведь о нас никто другой не позаботится, и, если мы будем надеяться и ждать чего-то хорошего для нас от каких-то соседей – будь они на Западе, на Севере, на Востоке, – мы ни богатыми, ни счастливыми не станем. У нас есть только мы, и мы сами должны думать о том, что нам хорошо. Та же ситуация и с Евросоюзом – мы туда стремимся, мы хотим реально, чтобы у нас были европейский уровень образования, европейский уровень медицины, европейский контроль за качеством продуктов, европейский контроль и европейское качество медикаментов, и т.д. Европейская система права, когда нельзя позвонить и рассказать прокурору или судье, какой вердикт нужно вынести", – перечислила журналистка.

Она подчеркнула, что коррупция есть во всех странах мира, но в развитых государствах она под большим контролем.

"Главный бич украинский – коррупция, огромнейшая коррупция, которая у нас просто управляет всем. Это как несущая конструкция. Как кто-то пошутил: коррупцию в Украине искоренить нельзя, потому что тогда рухнет все, потому что это несущая конструкция на сегодняшний день всех процессов. Коррупция ведь есть везде, мы же не говорим, что она отсутствует в Америке или во Франции, нет. Там процент совершенно другой, и там этим занимаются совершенно другие люди. А у нас это такая модель", – заявила Бацман.

Главред "ГОРДОНа" убеждена, что постоянно говорить о ЕС или НАТО нет смысла, так как от этого стандарты в стране не изменятся.

"Нам нужно думать о том, где нам интересно. И когда мы говорим о Европейском союзе, нам вот это все европейское нужно, все хорошее, что было перечислено. Но с точки зрения вхождения в Европейский союз – опять же, для нас это такая далекая перспектива… И когда мы говорим "сахар", во рту слаще сейчас не станет. Когда мы будем говорить "ЕС-ЕС, НАТО-НАТО", слаще и ближе ну не будет, не получится. Нужно для этого работать, и работать для себя, а не для них. То есть мы же не для них здесь хотим сделать прозрачные схемы управления, мы не для них хотим, чтобы "Укрзалізниця" наконец-то запустила чистые вагоны, в которых сейчас ароматы туалетов и нестираного мокрого белья. Ну ничего же не меняется!" – сказала она.

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