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Бамбизов: Кулик сделал все, чтобы сфабриковать против меня уголовное дело

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Евгений Бамбизов: Закрытие уголовного производства против меня это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность
Евгений Бамбизов: Закрытие уголовного производства против меня – это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность
Фото: Евгений Бамбизов / Facebook

Бывший исполняющий обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов в своем Facebook обвинил бывшего прокурора Константина Кулика в "крышевании" конвертационных центров и давлении на ГФС.

"Прошло без малого два года, как группировка прокуроров во главе с одиозным Константином Куликом сфабриковала в отношении меня уголовное дело. Справедливость восстановлена: Специализированная антикоррупционная прокуратура Офиса генерального прокурора приняла обоснованное решение закрыть уголовное дело против меня в связи с моей невиновностью. А теперь – обещанные мою подробности того, что на самом деле двигало господином Куликом, упорно намеревавшимся упечь меня за решетку", – написал он.

Бамбизов напомнил, они с Куликом родом из Харькова, но оказались по разные стороны баррикад.

"Мы познакомились в середине нулевых, когда Кулик – "доблестный" следователь Харьковской прокуратуры (на тот момент) – беззастенчиво крышевал активную работу конвертационных центров в Харькове и области, принадлежащих его другу Евгению Жилину. Я же тогда работал в налоговых органах, и мы с коллегами как раз боролись с этими "конвертами". Разумеется, мы оказались по разные стороны баррикад, у нас с Куликом были диаметрально противоположные взгляды на ситуацию. Мы со своей стороны приложили максимум усилий, чтобы не допустить потерь бюджета в результате работы нечистых на руку дельцов и их покровителей в силовых структурах. Господин Кулик оказался не из забывчивых и с тех пор при каждом удобном случае норовит проявить обо мне трепетную "заботу", – написал он.

Решающим эпизодом, который привел к открытой конфронтации с Куликом, стала встреча в 2017 году, отметил Бамбизов.

"Я тогда руководил Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, и мы в ходе плановой проверки АО "Ощадбанк" установили занижение уплаты налога на прибыль в сумме свыше 700 тыс. грн, а также – неуплату налога с доходов нерезидента (больше 480 млн грн). И началось… В период составления акта по результатам проверки к нам зачастил Кулик, который на тот момент был работником Генпрокуратуры. Не стеснялся никаких приемов: "убеждал" проявить "государственную позицию", давил – всячески требовал, чтобы мы изменили выводы акта проверки. Когда же мы все-таки направили банку уведомление-решение и тот начал его оспаривать, Кулик открыто заявил: он сделает все, чтобы не допустить принятия законных решений и применения санкций к банку и его руководству. И сделал. Увидев нашу "недоговороспособность", натравил на нас работников прокуратуры, которые изъяли оригиналы всех документов. В итоге работники ГФС не смогли вынести решение по результатам рассмотрения жалобы банка и финучреждение так и не заплатило в бюджет свыше 400 млн грн", – сообщил он.

Бывший и.о. замглавы ГФС добавил, что из-за этого подал заявление в НАБУ, а Кулик сделал все, чтобы сфабриковать против него уголовное дело и привязать к резонансному делу беглого экс-президента Виктора Януковича.

"По горячим следам я уже описывал, что из себя представляло то самое "дело" против меня: вручение подозрения на 101 странице, пять томов ходатайства по содержанию под стражей. И все это – на базе компромата в виде копипаста гнусных фейков из "говносайтов". Разумеется, дело развалилось. Закрытие уголовного производства против меня – это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность и не предстанут перед судом. Так что не расслабляемся – впереди еще много работы: подача заявления в ГБР о незаконном привлечении к уголовной ответственности и задержание виновных. Неуважаемый господин Кулик и его компания, сообщаю: уже скоро будет поставлена точка. Привыкайте спать со светом!" – подытожил Евгений Бамбизов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4242763802513427&id=100003395489057

Контекст:

Бамбизов с 2018 года был исполняющим обязанности замглавы ГФС, с 2016 года руководил Офисом крупных налогоплательщиков ГФС. Его уволили после обнародования информации о претензиях офиса к "АрселорМиттал Кривой Рог" на 9 млрд грн.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

В декабре 2019 года Кулик подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры и восстановлении на работе. ОАСК в марте принял решение отказать Кулику в удовлетворении иска. Экс-прокурор подал апелляцию на решение суда. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в ее удовлетворении.

Кулика ранее обвиняли в незаконном обогащении. По данным следствия, за время работы в военной прокуратуре Кулик приобрел имущества на сумму около 2,86 млн грн, что превышает его официальные доходы. Якобы для сокрытия этих активов (речь идет о квартире и машино-месте) он зарегистрировал их на свою подругу. Дело рассматривал Высший антикоррупционный суд. В апреле 2020-го уголовное производство в отношении Кулика закрыли, поскольку Конституционный Суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

11 января Кулик попал под санкции министерства финансов США в связи с подозрением во вмешательстве в президентские выборы.

Теги: ГФС, Генпрокуратура, антикоррупционная прокуратура, Константин Кулик, уголовное дело, Евгений Бамбизов, иск
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