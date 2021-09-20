Бамбизов: Кулик сделал все, чтобы сфабриковать против меня уголовное дело

Евгений Бамбизов: Закрытие уголовного производства против меня – это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность Фото: Евгений Бамбизов / Facebook

"Прошло без малого два года, как группировка прокуроров во главе с одиозным Константином Куликом сфабриковала в отношении меня уголовное дело. Справедливость восстановлена: Специализированная антикоррупционная прокуратура Офиса генерального прокурора приняла обоснованное решение закрыть уголовное дело против меня в связи с моей невиновностью. А теперь – обещанные мою подробности того, что на самом деле двигало господином Куликом, упорно намеревавшимся упечь меня за решетку", – написал он.

Бамбизов напомнил, они с Куликом родом из Харькова, но оказались по разные стороны баррикад.

"Мы познакомились в середине нулевых, когда Кулик – "доблестный" следователь Харьковской прокуратуры (на тот момент) – беззастенчиво крышевал активную работу конвертационных центров в Харькове и области, принадлежащих его другу Евгению Жилину. Я же тогда работал в налоговых органах, и мы с коллегами как раз боролись с этими "конвертами". Разумеется, мы оказались по разные стороны баррикад, у нас с Куликом были диаметрально противоположные взгляды на ситуацию. Мы со своей стороны приложили максимум усилий, чтобы не допустить потерь бюджета в результате работы нечистых на руку дельцов и их покровителей в силовых структурах. Господин Кулик оказался не из забывчивых и с тех пор при каждом удобном случае норовит проявить обо мне трепетную "заботу", – написал он.

Решающим эпизодом, который привел к открытой конфронтации с Куликом, стала встреча в 2017 году, отметил Бамбизов.

"Я тогда руководил Офисом крупных налогоплательщиков ГФС, и мы в ходе плановой проверки АО "Ощадбанк" установили занижение уплаты налога на прибыль в сумме свыше 700 тыс. грн, а также – неуплату налога с доходов нерезидента (больше 480 млн грн). И началось… В период составления акта по результатам проверки к нам зачастил Кулик, который на тот момент был работником Генпрокуратуры. Не стеснялся никаких приемов: "убеждал" проявить "государственную позицию", давил – всячески требовал, чтобы мы изменили выводы акта проверки. Когда же мы все-таки направили банку уведомление-решение и тот начал его оспаривать, Кулик открыто заявил: он сделает все, чтобы не допустить принятия законных решений и применения санкций к банку и его руководству. И сделал. Увидев нашу "недоговороспособность", натравил на нас работников прокуратуры, которые изъяли оригиналы всех документов. В итоге работники ГФС не смогли вынести решение по результатам рассмотрения жалобы банка и финучреждение так и не заплатило в бюджет свыше 400 млн грн", – сообщил он.

Бывший и.о. замглавы ГФС добавил, что из-за этого подал заявление в НАБУ, а Кулик сделал все, чтобы сфабриковать против него уголовное дело и привязать к резонансному делу беглого экс-президента Виктора Януковича.

"По горячим следам я уже описывал, что из себя представляло то самое "дело" против меня: вручение подозрения на 101 странице, пять томов ходатайства по содержанию под стражей. И все это – на базе компромата в виде копипаста гнусных фейков из "говносайтов". Разумеется, дело развалилось. Закрытие уголовного производства против меня – это, конечно, восстановление справедливости. Но оно не будет полным, пока организаторы всего этого заказного маскарада не понесут ответственность и не предстанут перед судом. Так что не расслабляемся – впереди еще много работы: подача заявления в ГБР о незаконном привлечении к уголовной ответственности и задержание виновных. Неуважаемый господин Кулик и его компания, сообщаю: уже скоро будет поставлена точка. Привыкайте спать со светом!" – подытожил Евгений Бамбизов.