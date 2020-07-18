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"Батьківщина" оспорит сокращение количества районов в Конституционном Суде

Депутаты фракции "Батьківщина" в Верховной Раде не голосовали за законопроект №3650 о ликвидации районов. В партии считают, что он нарушает права и интересы украинцев, об этом заявили в партии.

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Тимошенко: Этим решением власть, по сути, закладывает "ядерный взрыв" под Украину и разрывает ее на куски
Тимошенко: Этим решением власть, по сути, закладывает "ядерный взрыв" под Украину и разрывает ее на куски
Фото: ba.org.ua

Партия "Батьківщина" намерена оспорить в Конституционном Суде Украины закон о сокращении количества районов, об этом сообщила пресс-служба партии 17 июля.

"Этим решением власть, по сути, закладывает "ядерный взрыв" под Украину и разрывает ее на куски. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Это лишение людей их прав и ограничение их возможностей", – заявила лидер партии Юлия Тимошенко.

Она считает, что сокращение количества районов противоречит Конституции Украины.

17 июля Верховная Рада проголосовала за законопроект №3650 о сокращении количества районов в Украине, теперь их будет 136 вместо 490. Документ поддержали 238 народных депутатов, ни одного голоса не дали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос".

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствует современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жили 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, ВО Батьківщина, Конституционный Суд, децентрализация
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