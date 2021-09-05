Белковский предположил, что Лавров "постоянно смотрит триллеры про инопланетян"

"Лавров, министр иностранных дел, на этой неделе был очень озабочен проблемой похищения людей. То есть видно, что он то ли постоянно смотрит какие-то триллеры про инопланетян, то ли вообще идея вырваться за пределы его нынешней человеческой и земной оболочки его бессознательно беспокоит. Но вот похищение людей для него – это важная история", – сказал политолог.

2 сентября российское "Радио Sputnik" сообщало со ссылкой на спортивное подразделение своего агентства, что Лавров допустил похищение российских спортсменов американцами "под предлогом допинговых нарушений".

Белковский предположил, что у этого заявления есть отдельный подтекст, обращенный к российской элите: "Не пользуйтесь свободой перемещения, потому что злые американцы вас похитят".

"Здесь есть еще и бессознательный фактор того, что, может быть, и неплохо быть похищенным, чтобы закончился весь этот бесконечный морок. Ибо сам Сергей Викторович Лавров ведь произрос как большой российский дипломат в те годы, когда наша страна не была врагом Америки и не тяготела к идее железного занавеса лайт, как сейчас. В 1980–1990-е годы он сформировался как один из лидеров нашей дипломатии, но принужден, как правильный госслужащий, следовать линии политического руководства до такой степени, что недавно сам [президент] Владимир Путин сказал-де Сергей Лавров иногда путает себя с министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Уж не знаю под влиянием каких факторов, но путает", – объяснил политолог.

Он считает, что Лавров, говоря о возможных похищениях и ссылаясь на американский "антидопинговый закон Родченкова" (Григорий Родченков – бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, который раскрыл масштабную программу господдержки применения допинга в России), не знает, что закон не распространяется на спортсменов.

"Арестовать по нему и отправить в США можно только спортивных функционеров, то есть людей, связанных со спортом. Тренеров, агентов, дилеров, врачей, менеджеров можно арестовать, но не спортсменов как таковых", – подчеркнул Белковский.