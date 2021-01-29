Билецкий: Герои Крут сражались, чтобы сохранить честь Украинского государства

Сохраненная честь стоит значительно больше, чем несколько дней, которые участники боя под Крутами смогли выбить для обороны Киева в 1918 году, заявил лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий: Сохраненная честь – это та вещь, которая затем вела украинцев в 14–15-м годах на фронт уже в 21 веке Фото: Андрій Білецький / Telegram

Подвиг героев боя под Крутами заключается не только в том, что они остановили значительно более многочисленную армию, но и в том, что они сохранили Украине честь. Такое мнение высказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий во время своего выступления на митинге, приуроченном к 103-й годовщине боя под Крутами, сообщает пресс-служба политика.

Трансляцию политическая сила вела в своем YouTube.

"Сохраненная честь – это вещь, которая стоит значительно больше, чем несколько дней, которые они смогли выбить для обороны Киева. Сохраненная честь – тот пример, который привел к тому, что потом появилась Украинская повстанческая армия. Сохраненная честь – это та вещь, которая затем вела украинцев в 14–15-м годах на фронт уже в 21 веке", – сказал Белецкий.

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Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram Фото: Андрій Білецький / Telegram

В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики (УНР) сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов.