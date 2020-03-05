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Блогер Шнайдер: Гетманцев в переписке называет женщину бабой

В переписке с коллегой нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев написал о возможной кандидатке на пост первого заместителя главы Министерства финансов, что это может быть "баба", утверждает блогер Михаил Шнайдер, который опубликовал фото телефона с этим диалогом.

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Михаил Шнайдер: Неужели он против назначения этой женщины заместителем лишь из-за ее пола?
Михаил Шнайдер: Неужели он против назначения этой женщины заместителем лишь из-за ее пола?
Фото: Mihail Shnayder / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в переписке с коллегой по фракции Юрием Аристовым назвал женщину "бабой". Об этом в своем Facebook написал блогер Михаил Шнайдер и опубликовал фото телефона с перепиской.

"Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. На вчерашнем заседании парламента было очень много разговоров про сексизм и гендерное равенство. По этому поводу наш новый премьер-министр высказался предельно ясно и доступно. А уже сегодня народный депутат, глава финансового комитета Даниил Гетманцев в своей переписке с народным депутатом, главой бюджетного комитета Юрием Аристовым называет женщину бабой", – заявил Шнайдер.

Он добавил, что в переписке идет речь о назначении заместителя нового министра финансов Игоря Уманского, "за которого, кстати, Гетманцев не голосовал".

"Он хочет брать первым замом бабу, которая работала на [нардепа от "Европейской солидарности" Нину] Южанину в комитете у меня, которую я выгнал", – сказано в сообщении.

Шнайдер заявил, что для него "такое поведение совершенно непонятно и неприемлемо".

"Неужели он против назначения этой женщины заместителем лишь из-за ее пола? Неужели он уволил ее из комитета лишь по гендерному признаку? Разве нормальный народный депутат и нормальный мужчина может себе такое позволить? Однозначно нет", – написал блогер.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2594477727493962&id=100007952790911

О какой женщине идет речь, Шнайдер не написал.

Теги: гендерное равенство, Даниил Гетманцев, назначение, Михаил Шнайдер
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