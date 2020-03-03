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ПОЛИТИКА

Партии, в чьих списках будет слишком мало женщин, не зарегистрируют на выборах – ЦИК

Для того, чтобы баллотироваться во всех крупных городах Украины по всем округам, партии необходимо найти 620 кандидаток для соблюдения гендерных квот, сообщили в движении "Чесно".

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Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года
Фото: unn.com.ua

Партии, которые не придерживаются гендерных квот, не будут допущены к выборам. Об этом в комментарии движению "Чесно" сообщила член Центральной избирательной комиссии Виктория Глущенко.

"В случае несоблюдения организацией политической партии при выдвижении кандидатов в депутаты соответствующих советов требований Избирательного кодекса Украины по обеспечению определенного уровня присутствия в избирательных списках и перечнях кандидатов – женщин и мужчин территориальной избирательной комиссией будет приниматься решение об отказе в регистрации всех кандидатов", – заявила Глущенко.

В "Чесно" также отметили, что согласно новым правилам Избирательного кодекса, один/одна кандидат/ка может баллотироваться только в одном округе – то есть в один совет. В 2015 году одни и те же кандидаты от партии могли идти в облсовет, горсовет, баллотироваться в мэры.

Движение "Чесно" посчитало, какое минимальное количество кандидаток должно быть в списках партий, которые решили охватить все округа в крупных городах, а таких 30.

Фото: chesno.org
Инфографика: chesno.org

В городах областного значения количество женщин, которых должны привлечь партии, тоже должно вырасти.

Инфографика: chesno.org
Инфографика: chesno.org

В "Чесно" отметили, что теперь для того, чтобы выдвинуть линейку кандидатов на все вакантные места в совете, необходимо иметь в команде от 14 (Ужгородский городской совет) до 48 кандидаток (Киевский городской, Харьковский и Днепропетровский облсоветы).

"Для тех партий, которые будут баллотироваться в советы крупных городов и областных советов, общее количество кандидаток на местных выборах 2020 года значительно возрастет. Для того, чтобы покрыть все крупные города со всеми округами и получить регистрацию в ЦИК, придется найти 620 кандидаток, а для облсоветов – 668", – посчитали в "Чесно".

Меньше кандидаток партиям необходимо найти для Ужгородского горсовета и Закарпатского облсовета, больше всего – для Киева и области, а также для Харькова и области.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября 2020 года.

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1). 27 августа 2019 года спикер Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий сообщил, что подписал закон.

В гражданской сети "Опора" заявляли, что президенту стоит ветировать Избирательный кодекс, так как он является "не просто устаревшим", а демонстрирует отсутствие избирательной реформы.

Зеленский ветировал Избирательный кодекс Украины 13 сентября. Он вернул закон в Верховную Раду со своими предложениями. По мнению главы государства, положения кодекса фактически сохраняют признаки пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками.

3 октября Верховная Рада Украины отправила Избирательный кодекс на доработку.

Парламент принял закон 19 декабря.

Теги: Украина, выборы, Чесно, гендерное равенство
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