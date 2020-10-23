Блокируя скупку голосов "Единством", мы даем возможность людям голосовать беспристрастно – активисты

В общественной организации "Национальный мониторинг" заявили, что у них есть списки избирателей, которых партия или уже подкупила, или планировала подкупить в восьми районах столицы.

Активисты общественной организации "Национальный мониторинг" заявили, что взяли под контроль ячейки партии "Единство Александра Омельченко", чтобы не допустить дальнейшей скупки голосов избирателей, об этом сообщает 23 октября с места событий корреспондент "112 Украина".

"Вчера полиция поймала на подкупе избирателей партию "Единство Александра Омельченко", задержаны люди. Поэтому наша общественная организация с сегодняшнего дня берет под контроль все офисы партии "Единство Александра Омельченко", чтобы предотвратить дальнейший подкуп избирателей. Здесь смогут работать, агитировать, однако честно. Покупать избирателей, организовывать фальсификации мы не дадим. Ведь из-за подкупа избирателей через фальсификации к власти в нашей стране всегда приходили бандиты и проходимцы, которые только разворовывали бюджет и предавали наше государство", – заявил член общественной организации Алексей Осадчий.

Он напомнил, что накануне в офисе партии прошли обыски в связи с информацией об организации этой политической силой скупки голосов избирателей и правоохранители изъяли списки людей, которых или уже подкупили, или планировали подкупить в восьми районах столицы. Осадчий заявил, что у общественной организации есть эти списки, и добавил, что активисты проследят, чтобы эти люди не продавали свои голоса.

"Нам удалось получить эти списки, поэтому теперь мы знаем фамилии всех их фигурантов. И мы предупреждаем, чтобы люди не продавали свои голоса. Мы будем за этим следить. Мешая подкупу избирателей партией "Единство Александра Омельченко", мы даем возможность людям голосовать беспристрастно, а также шанс порядочным кандидатам быть избранными и работать в пользу города. Хочу заметить, что мы системно боремся с фальсификациями на выборах еще с 2014 года", – сказал активист.

По информации телеканала ZIK, Нацполиция готовит обыски еще в 15 киевских ячейках разных партий.

"112 Украина" пишет, что кандидата в депутаты от "Единства" и его помощника задержали, они под стражей.