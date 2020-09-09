Богдан: В связи с физической угрозой после интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу

9 сентября вышла авторская программа основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, гостем которой был экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. После эфира Богдан в шутку сообщил об эмиграции.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан 9 сентября заявил в Facebook о выезде за пределы Украины, что якобы связано с угрозами после выхода авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с его участием.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", – написал Богдан, посоветовав фолловерам следить за его "приключениями" в новом Telegram-канале "Тесла Богдана".

Этот же пост в Telegram экс-глава ОПУ сопроводил смайлом и ссылкой на свою беседу с Гордоном.

9 сентября на YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировалось интервью с Богданом, в котором тот говорил о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и том, что постоянно шептал ему на ухо, о своей отставке, уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, нынешнем руководителе Офиса президента Андрее Ермаке, общении с украинским миллиардером Игорем Коломойским и о многом другом.