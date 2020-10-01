Большинство украинцев предпочитает видеть во главе местных отделений партий опытных политиков, а не "новые лица" – соцопрос

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября, предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

Местные выборы пройдут 25 октября на всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса Фото: depositphotos.com

Около 70% украинцев считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытных политиков, чем "новые лица", хорошую команду, чем сильного лидера. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 1 октября.

59% опрошенных заявили, что для партии на местном уровне социально-экономические инициативы важнее, чем идеологическая позиция (14%).

45% считают, что для кандидата на должность городского или сельского головы важнее решать текущие проблемы. 43% убеждены, что ему важнее предлагать стратегию развития населенного пункта. При этом для старших респондентов важнее стратегия, тогда как для молодежи – текущие вопросы, говорится в исследовании.

Опрос проводился 25–28 сентября 2020 года среди 5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.