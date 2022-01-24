Большинство украинцев поддерживают проведение в Украине досрочных парламентских выборов, около половины – президентских – опрос

При этом не поддерживают такую идею 38,9% респондентов.
В то же время 47,2% украинцев считают, что нужно провести досрочные президентские выборы в Украине.
Почти столько же респондентов – 46,5% – не поддерживают проведение досрочных выборов главы государства.
Согласно данным опроса КМИС, в конце ноября 2021 года проведение досрочных парламентских выборов поддерживали 48,8% украинцев, президентских – 43,9%.
Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.
Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.
В команде президента Украины Владимира Зеленского задумываются о том, чтобы обеспечить нужную очередность выборов президента и Верховной Рады, об этом 18 октября 2021 года написало "РБК-Украина".
Следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2024 года. Новые выборы в парламент должны пройти 29 октября 2023 года.
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предостерег от внесения изменений в Конституцию Украины, которые позволят провести выборы в парламент в 2024 году, после президентских.