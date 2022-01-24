Большинство украинцев поддерживают проведение в Украине досрочных парламентских выборов, около половины – президентских – опрос

При этом не поддерживают такую идею 38,9% респондентов.

В то же время 47,2% украинцев считают, что нужно провести досрочные президентские выборы в Украине.

Почти столько же респондентов – 46,5% – не поддерживают проведение досрочных выборов главы государства.

Согласно данным опроса КМИС, в конце ноября 2021 года проведение досрочных парламентских выборов поддерживали 48,8% украинцев, президентских – 43,9%.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.