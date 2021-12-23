Борьба с "коронакризисом", укрепление обороны и энергобезопасности. "УДАР Виталия Кличко" предложил три шага на 2022 год для преодоления кризиса

"Украина входит в 2022 год с рядом важных вызовов, ответить на которые жизненно необходимо. Нам нужна быстрая победа сразу на трех фронтах. Чтобы победить, нужно действовать слаженно и проактивно. Для этого крайне важна адекватная реакция власти, решительные усилия всех без исключения патриотических политических сил и единство нации", – заявил Палатный.

Политик добавил, что для борьбы с заболеваемостью нужно усилить поддержку медицинского персонала, а также ускорить темпы вакцинации и завершить реформу медицинской системы на вторичном и третичном звеньях. Также, считает он, важно принять меры по поддержке бизнеса и росту экономики.

"Нужно упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса и уменьшить арендную плату путем компенсации из бюджета. Также следует ввести мораторий на повышение налогов до завершения действия карантинных ограничений. Перезагрузить работу экспортно-кредитного агентства и направить кредитование в реальный сектор экономики. Медицинская отрасль должна стать приоритетным направлением государственных инвестиций", – написал глава исполкома УДАР.

Для повышения обороноспособности страны политсила предлагает ориентировать государственную оборонную стратегию на качественное преобразование армии: повести комплексную реформу "Укроборонпрома" и модернизацию военно-промышленного комплекса, а также создать Оборонный фонд, который будет финансироваться из бюджета в соответствии с требованиями НАТО.

"УДАР Виталия Кличко" призывает руководителей городов организовать работу антикризисных штабов, обеспечить приборами автономной подачи электроэнергии объекты критической инфраструктуры (больницы, роддома и так далее) и отработать алгоритм действий экстренных служб во время чрезвычайной ситуации. Центральная власть должна прекратить политические интриги в этом вопросе и реалистично оценить ситуацию с энергоносителями. Провести инвентаризацию запасов угля, стимулировать наращивание его добычи и наладить поставки из-за границы. Украинский газ должен использоваться для нужд населения и ТКЭ", – считает Палатный.