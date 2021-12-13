Чтобы обеспечить украинцев теплом без увеличения тарифов, правительство должно полностью выполнить условия меморандума с местными властями – Кличко

Виталий Кличко: Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме Фото: УДАР Віталія Кличка / Facebook

"Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме. Ведь выполнение правительством условий меморандума обеспечит тепло в домах украинцев без увеличения стоимости тарифов. Так, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз України" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодняшний день бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов. Для решения проблемы НАК "Нафтогаз України" должна внести изменения в договоры на поставку природного газа и скорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года", – убежден Кличко.

По мнению мэра столицы, Кабмин приоритетно должен направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах тем общинам, индекс налогоспособности которых меньше единицы.

"Надеемся, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных общин, индекс налогоспособности которых меньше 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ – позволит им погасить долги и пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей", – сказал Кличко.