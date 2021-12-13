Чтобы обеспечить украинцев теплом без увеличения тарифов, правительство должно полностью выполнить условия меморандума с местными властями – Кличко

"Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме. Ведь выполнение правительством условий меморандума обеспечит тепло в домах украинцев без увеличения стоимости тарифов. Так, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз України" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодняшний день бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов. Для решения проблемы НАК "Нафтогаз України" должна внести изменения в договоры на поставку природного газа и скорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года", – убежден Кличко.
По мнению мэра столицы, Кабмин приоритетно должен направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах тем общинам, индекс налогоспособности которых меньше единицы.
"Надеемся, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных общин, индекс налогоспособности которых меньше 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ – позволит им погасить долги и пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей", – сказал Кличко.
24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ (для населения) и 13,6 грн за 1 м³ (для бюджетных учреждений).
Как сообщал сайт правительства, среди ключевых пунктов меморандума – договоренность о бесперебойных поставках газа и финансовой поддержке общин со стороны государства для стабильной работы теплокоммунэнерго и гарантии неизменности тарифов.
Представители правительства с тех пор неоднократно заявляли, что меморандум выполняется и тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышаться не будут, об этом говорил и президент.