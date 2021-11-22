Весь жилой фонд и медучреждения Украины подключены к отоплению – правительство

В правительстве прогнозировали, что отопление во всех домах включат до 1 ноября Фото: depositphotos.com

"Все областные государственные администрации отчитались о подключении к теплоснабжению 100% жилищного фонда и медицинских учреждений. В то же время уже сейчас необходимо позаботиться о том, какими будут предстоящие отопительные сезоны, и активнее работать над повышением энергоэффективности зданий", – сказал глава министерства, вице-премьер Алексей Чернышов.

Он подчеркнул, что повышение энергоэффективности зданий – один из приоритетов общин.

Тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут в этом отопительном сезоне, напомнил он.