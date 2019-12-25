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Бродский: Яценюк обязан был объявить дефолт в 2014 году

Экс-нардеп и бизнесмен Михаил Бродский заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что у правительства бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка были все основания объявить дефолт в 2014 году, и "мир бы понял".

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Бродский о дефолте: Сегодня уже все, мы не можем этого сделать
Бродский о дефолте: Сегодня уже все, мы не можем этого сделать
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк должен был объявить дефолт в 2014 году, заявил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" "В гостях у Дмитрия Гордона" бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

"Он обязан был объявить дефолт тогда! Обязан! У нас были все основания: форс-мажор, война… Кредиты, набранные правительством [беглого экс-президента Виктора] Януковича и [бывшего премьер-министра Украины Юлии] Тимошенко, – стоп, ребята! До свидания! Не надо было давать! Сегодня бы другая страна была, понимаешь?! Я не говорю обо всем остальном, что они вытворяли, только об этом… Сегодня уже все, мы не можем этого сделать, а тогда мир бы понял…" – сказал Бродский.

Бродский: Историю о том, что Янукович сидел за то, что сбивал шапки, придумал я. Читайте полный текст интервью

В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины. Он является лидером партии "Народный фронт".

Теги: Арсений Яценюк, Украина, дефолт, правительство, Михаил Бродский
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