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Бурба: Ребят, с которыми мы работали в ГУР, почти всех уволили. Руководитель спецназа даже без пенсии

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Бурба: Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам?
Бурба: Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что почти всех его коллег из ГУР уволили.

"Руководителя спецназа специального резерва [уволили] и его заместителя по оперативной работе. Это тот, кстати, парень, который пришел к нам из контрразведки. Я его пригласил работать. Который занимался [бывшим начальником "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимиром] Цемахом. Их поувольняли, и не только их. И они даже без пенсии. Руководитель спецназа даже без пенсии", – сказал Бурба.

Он отметил, что новое руководство военной разведки объяснило его коллегам, что "не видит в планах больше, чтобы они работали".

"Меня больше тревожит... Знаете, какой вопрос вы не задали еще? Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам? Вы знаете, это большая уязвимость. Да, действительно, у меня чуть по-другому: меня и охраняют, и автомобиль бронированный. А что с теми ребятами? Но я думаю, мудрость нашего президента все-таки на высоком уровне будет", – подчеркнул Бурба.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Бурба ушел из ГУР со скандалом, он заявил, что решение высшего руководства государства перенести спецоперацию стало одной из причин ее провала.

В декабре 2021 года стало известно, что Бурба уволился с военной службыСейчас он преподает в Национальной академии СБУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: СБУ, Украина, разведка, спецназ, контрразведка, пенсия, охрана, Василий Бурба
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