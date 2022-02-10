Бурба: Ребят, с которыми мы работали в ГУР, почти всех уволили. Руководитель спецназа даже без пенсии

Бурба: Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Руководителя спецназа специального резерва [уволили] и его заместителя по оперативной работе. Это тот, кстати, парень, который пришел к нам из контрразведки. Я его пригласил работать. Который занимался [бывшим начальником "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимиром] Цемахом. Их поувольняли, и не только их. И они даже без пенсии. Руководитель спецназа даже без пенсии", – сказал Бурба.

Он отметил, что новое руководство военной разведки объяснило его коллегам, что "не видит в планах больше, чтобы они работали".

"Меня больше тревожит... Знаете, какой вопрос вы не задали еще? Ладно, я с охраной. А как быть тем ребятам? Вы знаете, это большая уязвимость. Да, действительно, у меня чуть по-другому: меня и охраняют, и автомобиль бронированный. А что с теми ребятами? Но я думаю, мудрость нашего президента все-таки на высоком уровне будет", – подчеркнул Бурба.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube