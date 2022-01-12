Буймистер: Нам уже давно надо бы вести переговоры с ЕС на тему механизма СBAM

Людмила Буймистер: Я думаю, что в Европе это тоже будет использоваться как стимул для проведения и экомодернизации, и развития более экологичных технологий Фото: Людмила Буймістер / Facebook

СВАМ – Сarbon border adjustment mechanism – это механизм регулирования выбросов углерода на границе, он призван снизить выбросы парниковых газов, которые попадают в атмосферу при производстве товаров в третьих странах, так как экспортеры продукции в страны ЕС через этот механизм будут мотивированы внедрять новые технологии.

"Нам уже давно надо бы вести переговоры на эту тему с ЕС, потому что СBAM сам по себе является не только вызовом для украинской промышленности, но и в принципе несет много возможностей, если государство действительно защищает собственных производителей. К большому сожалению, у нашего государства позиции четкой по этому вопросу не было", – отметила Буймистер.

Она добавила, что СВАМ-сертификаты могут позитивно влиять на развитие инновационного бизнеса, но в Украине не созданы для этого условия.

"Я думаю, что в Европе это тоже будет использоваться как стимул для проведения и экомодернизации, и развития более экологичных технологий. Но у Украины будет ли доступ к этим механизмам? Большой вопрос к нашей власти, ведь никакой официальной позиции пока по крайней мере я не слышала от нашей власти о том, какую позицию занимает Украина в переговорах по присоединению к Европейскому "зеленому" соглашению", – подчеркнула народный депутат.