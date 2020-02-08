Бывший конгрессмен-республиканец Уолш сказал, что не будет баллотироваться в президенты США

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Джо Уолш сказал, что намерен сделать все возможное, чтобы "остановить" президента США Дональда Трампа, который хочет баллотироваться на второй срок.

Уолш не будет баллотироваться Фото: EPA

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Джо Уолш решил завершить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США. Об этом он заявил 7 февраля в эфире CNN.

Уолш добавил, что намерен сделать все возможное, чтобы "остановить" президента США Дональда Трампа, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

Он считает Трампа "самой большой угрозой для страны" и заявил, что "любой демократ будет лучше, чем Трамп, в Белом доме".

На кокусах Республиканской партии в Айове Уолш набрал 1% голосов. Их выиграл Трамп с результатом 97,1%, а бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд набрал 1,3%.

Уолш объявил о намерении участвовать в выборах в августе 2019 года. Выборы президента США должны пройти в 2020 году.