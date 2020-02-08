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Бывший конгрессмен-республиканец Уолш сказал, что не будет баллотироваться в президенты США

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Джо Уолш сказал, что намерен сделать все возможное, чтобы "остановить" президента США Дональда Трампа, который хочет баллотироваться на второй срок.

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Уолш не будет баллотироваться
Уолш не будет баллотироваться
Фото: EPA

Бывший конгрессмен от Республиканской партии Джо Уолш решил завершить борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США. Об этом он заявил 7 февраля в эфире CNN.

Уолш добавил, что намерен сделать все возможное, чтобы "остановить" президента США Дональда Трампа, включая помощь в избрании любого из кандидатов-демократов.

Он считает Трампа "самой большой угрозой для страны" и заявил, что "любой демократ будет лучше, чем Трамп, в Белом доме".

На кокусах Республиканской партии в Айове Уолш набрал 1% голосов. Их выиграл Трамп с результатом 97,1%, а бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд набрал 1,3%.

Уолш объявил о намерении участвовать в выборах в августе 2019 года. Выборы президента США должны пройти в 2020 году.

Теги: США, Республиканская партия, выборы президента США 2020, Джо Уолш
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