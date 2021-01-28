"Цель – дойти до Верховного Суда". Нефедов обжалует решение ОАСК об отказе в восстановлении на должности главы Гостаможенной службы

Окружной административный суд Киева отказал бывшему главе Гостаможенной службы Украины Максиму Нефьодову в удовлетворении иска, в котором экс-чиновник просил восстановить его в должности, а также взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула. Нефьодов назвал ожидаемым решение ОАСК.

Нефьодов: Это ожидаемое решение. Я думаю, что про "вовче правосуддя" все у нас слышали Фото: Max Nefyodov / Facebook

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов намерен подавать апелляцию на решение Окружного административного суда Киева об отказе ему в восстановлении на должности.

Об этом он рассказал в комментарии "Радіо Свобода" 28 января.

"Это ожидаемое решение. Я думаю, что про "вовче правосуддя" (глава ОАСК – Павел Вовк, ему инкриминируют организацию вынесения судьями заведомо неправосудных решений. – "ГОРДОН") все у нас слышали, поэтому здесь каких-то, к сожалению, удивления или чрезмерных надежд, я думаю, ни у кого быть не могло. Конечно, я буду обжаловать [решение суда]. Конечно, цель – дойти до Верховного Суда, на который у нас все-таки какие-то надежды есть в стране", – сказал Нефьодов.

Экс-чиновник подал в Окружной админсуд Киева иск 24 мая 2020 года. Он просил суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 года, восстановив его в должности, а также взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула. ОАСК 28 января вынес решение, которым отклонил требования Нефьодова.

Нефьодов был заместителем министра экономразвития с февраля 2015-го по ноябрь 2016 года. Потом его назначили первым заместителем главы ведомства.

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы Гостаможенной службы. 24 марта 2020-го его уволили с занимаемой должности. Сейчас он депутат Киевсовета от "Голоса".