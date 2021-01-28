Суд отказал Нефьодову в восстановлении на должности главы Гостаможенной службы Украины

Суд отказал бывшему главе Гостаможенной службы Украины Максиму Нефьодову в удовлетворении исковых требований. Он просил восстановить его в должности, а также взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, сообщила пресс-служба Окружного админсуда Киева.

Нефьодова 24 марта 2020 года уволили с должности главы Гостаможенной службы Украины Фото: Max Nefyodov / Facebook

Окружной админсуд Киева отказал экс-главе Гостаможенной службы Украины Максиму Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности руководителя ведомства. Об этом 28 января сообщила пресс-служба суда.

"Нефьодову отказано в удовлетворении исковых требований. Основанием принятия такого решения является установленное судом соблюдение Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности", – сообщили в суде.

Экс-чиновник подал иск 24 мая 2020 года. Он просил суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 24 апреля 2020 года, восстановив его в должности, а также взыскать сумму среднего заработка за время вынужденного прогула.

Нефьодов был заместителем министра экономразвития с февраля 2015-го по ноябрь 2016 года. Потом его назначили первым заместителем главы ведомства.

15 июля 2019 года Нефьодов приступил к исполнению обязанностей на посту главы Гостаможенной службы. 24 марта 2020-го его уволили с занимаемой должности.