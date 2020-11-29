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ПОЛИТИКА

Чем скорее соберется первая сессия Харьковского облсовета, тем лучше – Масельский

У новоизбранных депутатов Харьковского облсовета серьезный набор задач, которые надо оперативно решать, заявил Степан Масельский, которого выдвинул на пост заместителя главы облсовета "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

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Степан Масельский: Нас выбрали не ради ярких публичных выступлений и дискуссий
Степан Масельский: Нас выбрали не ради ярких публичных выступлений и дискуссий
Фото: Степан Масельський / Facebook

Чем скорее начнется первая сессия Харьковского областного совета, тем более качественным будет областной бюджет на следующий год, а значит, будет лучше работать социальная инфраструктура, заявил в комментарии "РБК-Украина" Степан Масельский, которого выдвинул на пост заместителя главы облсовета "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Заседание Харьковской областной территориальной избирательной комиссии, на которой должны назначить дату открытия первой сессии новоизбранного облсовета, запланировано на 30 ноября.

"Времени на раскачку нет: чем скорее мы соберемся, тем лучше. У областных депутатов серьезный набор задач, которые надо оперативно решать. Нужно принимать бюджет, утверждать целевые программы, от которых зависит стабильная работа социальной сферы, в том числе зарплаты учителей, врачей, находящихся на передовой борьбы с пандемией", – сказал Масельский.

Агентство напомнило, что в Харьковский областной совет избрано 120 депутатов, из которых 46 представляют "Блок Кернеса – Успешный Харьков", 29 – ОПЗЖ, 17 – "Слугу народа", 17 – Блок Светличной "Разом" и еще 11 – "Европейскую солидарность".

Со ссылкой на информацию СМИ, "РБК-Украина" пишет, что в прошлую пятницу на собрании прошедших в областной совет депутатов "Блока Кернеса – Успешный Харьков", Масельскому поручили начать переговоры о сотрудничестве с остальными политическими силами.

"В нынешних непростых условиях самое главное – помнить, в чем заключается смысл работы депутатов областного совета. Нас выбрали не ради ярких публичных выступлений и дискуссий, а для того, чтобы мы работали для людей Харьковщины", – сказал Масельский.

Степан Масельский сейчас работает председателем Балаклейского районного совета Харьковской области. Он – племянник первого главы Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского.

В начале 2000-х был экономическим советником председателя Харьковской ОГА Евгения Кушнарева, потом его заместителем, в конце 2004-го – начале 2005 года был назначен главой облгосадминистрации, был самым молодым на то время в Украине руководителем области.

Теги: Харьковская область, местные выборы, Харьковский областной совет, Блок Кернеса – Успешный Харьков, Степан Масельский
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