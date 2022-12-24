Черниговская ОВА ответила на информацию о выводах следственной комиссии Рады по распределению гуманитарной помощи в области

В ОВА заявили, что заседание ВСК в Чернигове состоялось 12 декабря, но обладминистрация не получила официальных выводов о работе комиссии, хотя "некоторые ее члены высказались по этому поводу в Facebook".

Речь о сообщении главы комиссии, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Козыря. Он 13 декабря заявил, что ВСК обнаружила ряд признаков нарушения чиновниками Черниговской ОВА законов, касающихся гуманитарной помощи.

Козырь в своем посте перечислил ряд проблем, выявленных комиссией. В ОВА ответили на каждый из пунктов. В частности, обладминистрация объясняет, что закупка почти 18 тыс. банок сгущенки (комиссия назвала ее нецелевым использованием средств) была проведена по согласованию с Минагрополитики.

"Закупка производилась во время боевых действий на территории области. Отсутствовали возможности неделями исследовать рынок, выбирать товары с другими параметрами из других регионов. Тем более существовала угроза, когда продукты могли попасть в руки оккупантов", – говорится в релизе.

Также в ВСК среди нарушений называли передачу 15 вагонов гумнитарной помощи человеку, который в тот момент был за границей.

"Упомянутые 15 вагонов гуманитарной помощи переданы по факту волонтерской организации, и ВСК известно, что эта организация получила эти вагоны с помощью в полном объеме. Этот случай касается БФ "Искра добра". Вся помощь была получена и распределена этой организацией, о чем есть соответствующие документы. Тем более процесс получения 15 вагонов помощи длительный, поэтому подпись под документами ответственного лица лишь фиксирует факт его получения, а не конкретный день, время или минуту. Кстати, речь идет о благотворительной помощи (не государственной) от доноров, по договоренности между благотворительными организациями и волонтерами", – ответили в ОВА.

По поводу проблем с учетом помощи в администрации заявили, что в их документации нет расхождения между количеством полученной и выданной помощи.

"Черниговская ОВА передавала гуманитарную помощь в тех же единицах, что и получала. На основании каких конкретных фактов комиссией сделано соответствующее предположение, непонятно", – говорится в заявлении. В ОВА заверили, что комиссия не предоставила никаких документов, свидетельствующих о наличии разницы между полученной и выданной гуманитаркой.

Комментируя сообщение о лицах, выехавших за границу как волонтеры и не вернувшихся обратно, в администрации заявили, что, согласно информации, полученной от правоохранительных органов, из всех 1548 водителей, внесенных ОВА в систему "Шлях", не вернулись 22 человека.

"Это – 1,4%. Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди один-два раза выезжали и возвращались, а в третий, собрав средства, не вернулись. Относительно всех из них будет ответная реакция правоохранителей", – резюмировали в администрации.