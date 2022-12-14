В Белгороде-Днестровском ограбили гуманитарный штаб – мэр

Он рассказал, что воры проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры, и вынесли ноутбуки, за которыми работали сотрудники штаба.
Также они попытались испортить еду, которую должны были раздавать пенсионерам.
"Неизвестные включили огнетушитель и облили пеной пакеты с продуктовыми наборами, все порушили", – сказал Граждан.
Мэр отметил, что правоохранители ищут преступников.
В штаб временно принесли другие ноутбуки, работа по выдаче гуманитарной помощи продолжается, сказал мэр.