В Белгороде-Днестровском ограбили гуманитарный штаб – мэр

Злоумышленники не только вынесли из гуманитарного штаба ценные вещи, но и испортили имущество внутри Скриншот: Віталій Граждан / Facebook

Он рассказал, что воры проникли в гуманитарный штаб, который расположен в местном Доме культуры, и вынесли ноутбуки, за которыми работали сотрудники штаба.

Также они попытались испортить еду, которую должны были раздавать пенсионерам.

"Неизвестные включили огнетушитель и облили пеной пакеты с продуктовыми наборами, все порушили", – сказал Граждан.

Мэр отметил, что правоохранители ищут преступников.

В штаб временно принесли другие ноутбуки, работа по выдаче гуманитарной помощи продолжается, сказал мэр.