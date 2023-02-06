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"Четкая проукраинская позиция". Терехов высказался о сложении мандата нардепом Абрамовичем

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Игорь Терехов: Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города
Игорь Терехов: Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города
Фото: city.kharkov.ua

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что нардеп Игорь Абрамович, избранный в Раду от ОПЗЖ, всегда был "белой вороной" во фракции. Об этом городской голова написал 6 февраля в своем Telegram, комментируя решение Абрамовича сложить депутатский мандат.

"Это его решение, которое он принял сам и которое я уважаю и понимаю. И поддерживаю как само решение, так и моего друга Игоря Абрамовича. Игорь всегда, когда еще существовала фракция ОПЗЖ, был в ней "белой вороной" – человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция. Именно проукраинская, без каких-либо намеков на возможность даже в мельчайшем уступить национальные интересы страны", – заявил харьковский мэр.

Он добавил, что с первого дня полномасштабной войны Абрамович начал помогать Харькову, "патриотом которого был всегда".

"Гуманитарную помощь, которую он направлял в родной город, можно считать десятками тонн. Каждый день он звонил и спрашивал, чем еще нужно помочь? И находил необходимое, даже если найти его было невозможно, и отправлял его в Харьков, своим землякам. Точно знаю, что, сложив мандат народного депутата, Игорь Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города", – резюмировал Терехов.

Контекст:

Абрамович в 2019 году прошел в Раду под №14 в списке ОПЗЖ. Потом вошел в состав одноименной фракции в парламенте. Является заместителем председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В мае 2022 года стал соглавой новосозданной депутатской группы "Відновлення України", которая состоит из остатков нардепов преимущественно от экс-фракции ОПЗЖ и выходцев из группы "Довіра".

Теги: Верховная Рада, Харьков, парламент, Игорь Терехов, мандат, ОПЗЖ, Игорь Абрамович, мэр, нардеп
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