"Четкая проукраинская позиция". Терехов высказался о сложении мандата нардепом Абрамовичем

Игорь Терехов: Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города Фото: city.kharkov.ua

"Это его решение, которое он принял сам и которое я уважаю и понимаю. И поддерживаю как само решение, так и моего друга Игоря Абрамовича. Игорь всегда, когда еще существовала фракция ОПЗЖ, был в ней "белой вороной" – человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция. Именно проукраинская, без каких-либо намеков на возможность даже в мельчайшем уступить национальные интересы страны", – заявил харьковский мэр.

Он добавил, что с первого дня полномасштабной войны Абрамович начал помогать Харькову, "патриотом которого был всегда".

"Гуманитарную помощь, которую он направлял в родной город, можно считать десятками тонн. Каждый день он звонил и спрашивал, чем еще нужно помочь? И находил необходимое, даже если найти его было невозможно, и отправлял его в Харьков, своим землякам. Точно знаю, что, сложив мандат народного депутата, Игорь Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города", – резюмировал Терехов.