Член набсовета медиагруппы "Украина" об обвинениях советника главы ОП: Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу

В наблюдательном совете подчеркнули, что редакционная политика канала, как и всех информационных активов группы, формируется независимо Скриншот: Сегодня / YouTube

"Мы вынуждены напомнить Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", – говорится в заявлении.

Белянский подчеркнул, что редакционная политика канала, как и всех информационных активов группы, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики, и акционер не вмешивается в редакционный процесс. Белянский также прокомментировал заявления Подоляка по поводу состава гостей, которые могут свободно излагать свою позицию в эфире телеканала.

"Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке "непроходных" политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходными точно не в результате действий канала", – говорится в заявлении.