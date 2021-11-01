Член набсовета медиагруппы "Украина" об обвинениях советника главы ОП: Шантажом и угрозами занимается не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу

"Мы вынуждены напомнить Подоляку, что шантажом и угрозами занимается, скорее, не канал "Украина 24", а те, кто бойкотирует прессу, выдвигает условия для участия ньюсмейкеров власти в информационных программах и проводит дискредитационные кампании по неудобным журналистам", – говорится в заявлении.
Белянский подчеркнул, что редакционная политика канала, как и всех информационных активов группы, формируется независимо, исходя из интересов общества и в соответствии с профессиональными стандартами журналистики, и акционер не вмешивается в редакционный процесс. Белянский также прокомментировал заявления Подоляка по поводу состава гостей, которые могут свободно излагать свою позицию в эфире телеканала.
"Обвиняя канал в освещении деятельности и поддержке "непроходных" политиков, Подоляк молчит о том, что канал освещает деятельность всех украинских политиков – от шестого президента Украины Владимира Зеленского до каждого претендента на эту должность. Они становятся проходными или непроходными точно не в результате действий канала", – говорится в заявлении.
1 ноября в интервью изданию "Бабель" Подоляк обвинил украинские телеканалы, в том числе "Украина 24", в "прямом шантажном давлении на власть через те или иные информационные продукты".
Ведущие программы "Зворотний відлік" на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин 19 октября заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук сообщила, что в ОП ставили ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции "Слуга народа" на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу.
Подоляк отрицал давление на ведущих, но сказал, что "депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации" по эфирам.
Отсутствие в эфире программы 18 октября представителей "Слуги народа" – это решение не редакции, а представителей парламентской фракции, подчеркнули в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.